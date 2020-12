De ce se arata scandalizat Marcel Ciolacu de demisia lui Ludovic Orban. "O sa asistati zilele astea la un simulacru de protest al liderilor PSD"

Sociologul afirma ca "cel mai mare rau pe care l-ar putea face Iohannis PSD acum e sa ii puna sa faca majoritate"."O sa asistati zilele astea la un simulacru de protest al liderilor PSD. Noi am castigat, sa ne dea noua premierul! Nu trebuie sa o luati in serios. Cel mai mare rau pe care l-ar putea face Iohannis PSD acum e sa ii puna sa faca majoritate. Cascadorii Rasului ar fi o drama pe langa spectacolul cu Ciolacu cersind sustinere pe la partide si primind un sut in dos (pana si cei de la AUR au declarat ca nu vor cu PSD). Probabil ca nici n-ar mai ajunge in parlament, ar depune mandatul cu coada intre picioare. Doar ca s-ar pierde timp pretios numai ca sa radem noi", spune Sebastian Lazaroiu.Sociologul completeaza ca PSD stia ca va ajunge in opozitie inainte de alegeri. "Ciolacu e super multumit ca are patru ani sa-si slefuiasca partidul. Daca era la guvernare, cu apucaturile lor, plecau dupa an cu oamenii in strada. E munca multa acolo.Insa e normal ca PSD, fiind pe primul loc, sa incerce sa-si traga capital politic de ochii alegatorilor. O sa-i auziti zilnic in urmatorii patru ani ca ei au castigat si li s-a refuzat (de asta era bine, intr-un fel, sa-i lase Iohannis sa se faca de ras cu strangerea majoritatii)", afirma sociologul.