Sebastian Lazaroiu, despre jocul PNL in negocierea viitorului guvern: "Asa i-a tratat PSD de cate ori s-au incardasit cu ei"

"Negocierile nu pot merge inainte pana cand liberalii nu ies din iluzia ca pot avea premierul fara USRPLUS si UDMR . Ei se pot intalni in sedinte de terapie indelungi, se pot minti in continuare, se pot consola unul pe altul, pot pompa bani in continuare in presa ca sa-i atace pe useristi (campania s-a terminat, strategia a fost gresita, ati pierdut!), il pot scoate pe trancanitorul Roman sa dea lectii de morala si de experienta politica (imi vine sa rad de cate ori liberalii isi iau morga aia de matusalemi ai politicii), dar, la sfarsitul zilei, realitatea ramane neschimbata: guvern cu USR + si UDMR, cu un premier credibil, sau merg mana a doua la furat, cu PSD , unde vor fi tratati ca niste ucenici buni de trimis dupa tigari, asa cum i-a tratat PSD de cate ori s-au incardasit cu ei. Asta e aritmetica divina, baieti, obisnuiti-va cu gandul. Sau poate vreti in opozitie ? Hai, nu ma faceti sa rad. Patru ani de opozitie? Si stampila la cine ramane in 2024?In acelasi timp, si PNL , si USR+ ar trebui sa deschida ochii si sa observe ca la masa de negociere mai sta si un al patrulea: timpul. Cu cat petrec mai mult timp in ciorovaieli si blocaje, cu atat sunt mai mari sanse sa se nasca un copil mort. Adica o guvernare necredibila, o guvernare la care romanii se vor uita cu indoiala, agentiile de rating cu scepticism, iar partenerii europeni cu mari rezerve. Pe vremuri normale, timpul nu conteaza asa mult, acum suntem in vreme de criza, lumea asteapta bugetul si perspectiva, creditorii vor sa vada ca avem de unde sa le platim dobanzile, vor sa vada care-i planul. Ii doare in cot de Orban, de Barna, de Ciolos sau de Hunor. Ei se uita la institutii si la partide. Functioneaza? Merg mai departe? Sau sunt paralizate de jocuri marunte, orgolii personale si inertii romanesti.Negociati o zi da, una ba? Va intalniti cate trei ore si pe urma va refugiati la partid sa mai barfiti sau sa faceti terapii de vindecare a orgoliilor. Cand se negociaza un guvern, stai zi si noapte la masa. Si daca vrei sa arati publicului si partenerilor buna credinta, negociezi programul de guvernare si alte teme pe care te poti pune mai usor de acord , nu blochezi totul pana cand nu-si ia x sau y nu stiu ce functie. Pe urma tot voi va plangeti ca nu iese lumea la vot sau ca voteaza descreierati", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: