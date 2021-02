Sebastian Lazaroiu, despre sursa de instabilitate in guvernul de coalitie: "Apetitul pentru reforma statului la liberali tinde spre zero"

"Nu s-ar fi gandit nimeni ca principala sursa de instabilitate a guvernarii de coalitie va fi PNL. Ne-am fi asteptat sa fie USR +, din cauza harjonelilor interne din ultimii ani. Dupa doua luni, daca te uiti atent, UDMR si USR+ isi vad de treaba, harmalaia vine de la liberali.Ai putea sa pui pe seama congresului care urmeaza, dar si USR+ are mize interne anul asta, cu fuziunea. Deci trebuie sa fie altceva.Pe de o parte, e ce banuiam cu totii inainte de alegeri. Apetitul pentru reforma statului la liberali tinde spre zero. E bun in sforaielile de campanie , pe urma e nociv. Asta pentru ca PNL, ca si PSD , a apucat sa treaca pe la guvernare ani buni si sa-si lase ouale cu interese prin administratie. Intre timp, ouale au facut pui, puii au facut alti pui, alti pui au facut o ferma. Pe de alta parte, cred ca e un fenomen mai profund la partidele mari. Incep sa-si piarda resursa umana. Daca n-au pierdut-o, e declasata. S-a vazut bine si la PSD in anii de guvernare Dragnea- Dancila. Chiar apropiati ai lor au recunoscut ca e doar umbra maretului partid care "fura, dar guverneaza bine." Ultimul PSD care s-a bucurat de aceasta reputatie a fost al lui Nastase. La PNL e, in buna parte, la fel. Au ramas clientii si politrucii. Nu-i includ aici pe Citu, Nazare si V. Alexandru, dar ei sunt o infuzie mai recenta, fara o platforma de anvergura in partid.Un al treilea motiv e ca PNL n-a guvernat niciodata pe perioade de criza. Deci experienta lor politica si administrativa in asemenea perioade e cat a USR+. PNL a guvernat (2 ani majoritar, 2 ani minoritar) intre 2005-2008, o perioada de afluenta a resurselor, si ea gestionata catastrofal. Guvernarea s-a terminat cu un deficit egal cu cresterea economica.Alta perioada a fost cu USL , doar un an si jumatate, la fel, dupa ce criza a trecut si economia s-a stabilizat, alt prilej de pomeni electorale si colonizare cu clientela. Perioada 1997-2000 e prea departe ca s-o mai contabilizezi la experienta lor executiva (nu mai e niciun supravietuitor - activ politic, vreau sa zic - din perioada respectiva, si, oricum, motorul reformelor a fost atunci mai degraba PD). Pe perioada pandemiei, PNL s-a descurcat decent, dar asta pentru ca a avut sprijinul institutiilor de forta si un PSD binevoitor.Pentru PNL, guvernarea inseamna sa-si serveasca clientela. N-au habar de politici publice, de strategii guvernamentale, iar legile sunt doar cadre de siguranta pentru manevre politice si electorale. Adica, bune pentru status-quo.Cred ca actualul premier ar vrea mai mult, dar stie ca n-are partidul in spate. Vad amanarea reformelor ca pe o strategie politica, pana la viitorul congres . Daca ar face acum miscari bruste ar pierde si partidul, si guvernul. Ma rog, asta nu-i garanteaza succesul la congres. Pana atunci (dar si dupa, in anumite conditii), PNL ramane principalul risc de instabilitate al actualei coalitii", a scris Sebastian Lazaroiu pe pagina sa de Facebook.