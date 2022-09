Sebastian Lazaroiu: "Urechistii" si "cenusaresele". Cine vine la guvernare?

Orchestra guvernarii e o treaba complicata. Tine de o anumita armonie, de acorduri fine care sa nu-ti zgaraie urechea, de triluri cristaline care sa trezeasca admiratia. Guvernarea are si o latura artistica pentru ochii publicului.

Uneori, parca si sunetele se aud altfel doar cand stii ca sunt emise de un Stradivarius "gadilat" de Menuhin. Mai greseste si maestrul, dar lui i se iarta mai usor. Pe cand lautarul, oricat de inzestrat nativ ar fi, cand ia o masura gresita sau un ton mai jos, indata e huiduit si zvarlit de pe scena.

"V-am zis noi ca e urechist. V-am zis ca nu stie cu vioara. La tambal cu el!". Partidele noastre, dupa 20 de ani, s-au specializat in recrutarea de "urechisti"pentru guvernare si "cenusarese" pentru Opozitie.

Nu e nimic rau sa numesti in posturi cheie oameni de partid, care au ajutat in campanie. Asta nu inseamna sa umpli administratia de politruci, dar nici sa te lasi pe mana unor decidenti care fac politica obstructionista a Opozitiei. Un anumit echilibru e necesar. Un nivel de la care sa ai oameni de incredere care sa aplice programul politic trebuie definit. Dupa cum, de la acel nivel in jos, functionarii trebuie pastrati pentru coerenta si consolidarea memoriei institutionale.

In organizatiile politice de la noi, mecanismul de selectie este haotic, iar criteriile mai mult decat discutabile. Asa se face ca te trezesti cu ingineri electronisti la agricultura, bamboo-isti la vami, interlopi pe la imbunatatiri funciare, iar publicul, pe buna dreptate, se intreaba unde s-or ascunde cei care se pricep cu adevarat.

Calificarea la locul de munca este o practica in orice economie de piata. Dar nu poti sa califici la locul de munca un inalt functionar cu responsabilitati asa cum inveti un chelner sa tina tava sau sa incline sticla cu vin.

Guvernarea nu trebuie sa fie doar o ocazie de a oferi recompense sponsorilor si militantilor. Guvernarea e si un act de responsabilitate fata de cei care te-au ales. Poate ca "urechistul" are talente manageriale inascute. Poate ca invata repede si face si performanta.

Dar riscul pe care ti-l asumi ca partid numindu-l intr-o functie admnistrativa este urias. De multe ori, ziaristii ii iau la puricat cv-ul inainte sa intre in paine. Si bine fac. Publicul trebuie sa fie informat despre experienta celor care ii conduc.

Guvernarea este si o chestiune de incredere. Nu se urca nimeni intr-un avion pilotat de o stewardesa oricat de lungi ar avea ea picioarele. Si chiar daca presa nu ii descopera inadecvarea la functie atunci cand este numit, orice eroare institutionala de parcurs va fi pusa pe seama "urechismului". Nici nu mai conteaza adevaratele cauze ale greselii.

Nu se mai uita nimeni ca acelasi sef de institutie a facut si lucruri remarcabile de cand a fost numit. Publicul va pune eroarea pe seama lipsei de competenta. Iar oalele se sparg in capul celor care l-au numit.

Dar oare partidele chiar nu au destui activisti competenti ca sa umple functiile de responsabilitate politica? Bineinteles ca au. Dar ei sunt buni in perioadele de Opozitie. Atunci expertii partidului muncesc la programe, politici si legi, iar partidul se lauda cu renumele expertilor care ii asista. In campaniile electorale unii vin cu expertiza, altii cu banii.

Daca partidul castiga, cei cu bani au prioritate la numirea in functii pentru ca se presupune ca trebuie sa isi recupereze "investitia". Asa apare clientelismul si coruptia, iar expertiza ramane cenusareasa organizatiilor politice din Romania.

De cealalta parte, nici expertii nu fac optiuni clare. Neutralitatea lor epistemica ii impiedica sa isi asume un anumit tip de politici. Nu poti sa fii tehnocrat fara convingeri. Tehnocratii fara convingeri politice lucreaza in laboratoare nucleare, in medicina aplicata, in informatica. Cand lucrezi cu oameni si politici destinate oamenilor trebuie sa iti asumi o directie, niste valori.

Relativizarea e buna pentru filosofi. Ei isi pot permite sa predice desertaciunea luptelor ideologice. Cei care vor sa fie lideri sunt cei care iau decizii pe baza credintei lor in calea cea mai buna.

De multe ori, urechestii sar primii pe scena si iau vioara in mana si pentru ca marii maestri fac nazuri. Nu vor sa cante pentru doamna grasa din randul intai deoarece ii indispune. Sau publicul li se pare o gloata de zdrentarosi mai potrivita pentru un spectacol de circ. Asa se intampla ca dirijorul "se produce" cu ce are la indemana.

Din acest amestec intre oportunismul "urechestilor" plini de bani, recunostinta liderilor de partid fata de cei care ajuta "palpabil" in campanie si ifosele expertilor "neutri" poate sa rezulte o guvernare bazata pe incompetenta si clientelism.

Din care nu are nimeni de castigat nimic.

