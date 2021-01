Perfomanta uluitoare. Stefan Radu a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri pentru Lazio in Serie A

Radu (34 ani), introdus in min. 77 al partidei dintre Lazio si Fiorentina (2-1), l-a depasit pe Aldo Puccinelli, care a adunat 319 meciuri pentru Lazio. Lui Puccinelli nu ii sunt luate in considerare alte 20 de meciuri pe care le-a jucat disputat in sezonul 1945/46, in faza grupelor acelui campionat , primul dupa Al Doilea Razboi Mondial."Emotionant, se fac 13 ani de cand sunt la Lazio, iar in februarie am debutat contra Fiorentinei, castigand cu 2-1. Azi a fost o alta victorie, pentru a sarbatori cele 320 de prezente in acest tricou", a declarat Radu dupa meci."Azi Lazio poate a jucat urat, dar la final a obtinut rezultatul dorit, suntem multumiti. Suntem inca in spate in clasament, dar cred ca daca vom castiga doua-trei partide putem reintra in lupta pentru primele locuri. Singurul obiectiv e sa castigam de fiecare data partida urmatoare. Nu tintesc un record, ci vreau sa las ceva aici, la Lazio. Acum pentru mine e important sa castigam la Parma", a mai comentat Stefan Radu.Lazio a invins-o miercuri pe Fiorentina cu 2-1, pe Stadio Olimpico, prin golurile marcate de Felipe Caicedo (6) si Ciro Immobile (75), respectiv Dusan Vlahovic (89 - penalty).Radu a intrat in min. 77 in locul lui Gonzalo Escalante.Lazio se afla pe locul 8 in Serie A, cu 25 de puncte din 16 partide.CITESTE SI: