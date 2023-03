Meci cu trei cartonașe roșii între Lazio și AS Roma: cum s-a încheiat disputa de pe Olimpico

Meci tensionat între Lazio și AS Roma

Echipa italiană Lazio a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea AS Roma, în Derby Della Capitale.

Într-un meci contând pentru etapa a 27-a din Serie A, Lazio s-a impus cu 1-0 după un meci cu multe cartonaşe roşii. AS Roma s-a prezentat la meci fără antrenorul Jose Mourinho pe bancă, acesta fiind suspendat.

Arbitrul Davide Massa l-a eliminat în minutul 32 pe Ibanez, de la AS Roma, după al doilea galben primit în mai puţin de o jumătate de oră. Gazdele au deschis scorul prin golul marcat de Mattia Zaccagni, în minutul 65. În minutul 67 AS Roma a egalat, printr-un autogol al lui Casale, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid la Smalling. Pe final de meci, au mai fost eliminaţi Marusic (Lazio) şi Cristante (AS Roma).

Ştefan Radu a fost rezervă neutilizată la Lazio.

În clasament Lazio are 52 de puncte şi este pe locul secund, AS Roma fiind pe 5, cu 47 de puncte.

Ads