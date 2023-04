Lazio, victorie mare în fața lui Juventus: cum au sărbătorit romanii în vestiar VIDEO

Formaţia Lazio Roma a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Juventus Torino, într-un meci din etapaa a 29-a a campionatului Italiei.

Învingătorii au marcat prin Milinkovic-Savic ’38 şi Zaccagni ’53.

Pentru Juventus a înscris Rabiot, în minutul 42.

În clasament, Lazio Roma ocupă locul 2, cu 58 de puncte, în timp ce Juventus este pe 7, cu 44 de puncte.

Lider este Napoli, care are 74 de puncte.

