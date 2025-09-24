Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:30
481 citiri
Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților
Lebădă FOTO Pixabay

Liderul reformist britanic Nigel Farage a acuzat migranții care locuiesc în Marea Britanie că au luat atât crapi, cât și lebede - o specie protejată - din iazurile din Parcurile Regale ale Marii Britanii și le-au ucis.

Reprezentanții parcurilor (RSPCA) au respins afirmația lui Farage conform căreia migranții ucid și mănâncă lebede de pe terenurile lor. Aceștia au spus că videoclipul care a circulat recent pe rețelele de socializare datează de acum 15 ani, scrie Sky News.

„Dacă v-aș spune că lebedele sunt mâncate în Parcurile Regale din această țară, că crapii sunt scoși din iazuri și mâncați în această țară de oameni care provin din culturi diferite... ați fi de acord că s-a întâmplat, că se întâmplă aici?”, a declarat Nigel Farage.

Întrebat cine crede că face asta, Farage a declarat pentru LBC că este vorba de „oameni care provin din țări în care este destul de acceptabil să facă acest lucru”.

Întrebat dacă este vorba de est-europeni, el a spus: „Așa cred”.

Lebedele sunt protejate în Regatul Unit prin Legea privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981, care interzice uciderea, rănirea sau deranjarea lor.

La scurt timp după ce liderul reformist britanic a făcut această afirmație, un purtător de cuvânt al Parcurilor Regale a declarat că „nu au fost raportate incidente” sau persoane care „au ucis sau mâncat lebede”.

„Nu ni s-au raportat incidente de persoane care au ucis sau mâncat lebede în cele opt Parcuri Regale din Londra. Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul Lebedelor pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcurile”, au spus aceștia.

Între timp, RSPCA a declarat că un videoclip postat recent online cu descrierea „Un lucrător RSPCA prinde migranți mâncând lebede” provenea dintr-o emisiune TV difuzată în 2010.

Videoclipul arată o familie prinsă de un ofițer de asistență socială RSPCA cu carnea și oasele unei păsări necunoscute într-o oală.

În videoclip, ofițerul găsește și pene albe într-un coș de gunoi. Videoclipul a fost vizionat de peste 230.000 de ori.

Ca răspuns la videoclip, un purtător de cuvânt al RSPCA a declarat că videoclipul „a apărut într-un episod din Animal Squad, difuzat anterior în Marea Britanie sub numele de Emergency Animal Rescue, acum 15 ani - în 2010”.

Aceștia au adăugat: „În general, păsările sălbatice, inclusiv lebedele, sunt protejate în temeiul Legii privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981 și este o infracțiune să le ucizi, să le rănești sau să le iei intenționat, cu excepția cazului în care există o licență.”

„Oricine are informații directe despre infracțiuni specifice legate de bunăstarea animalelor poate împărtăși orice dovezi cu noi. Există mai multe informații despre cum să se raporteze pe site-ul RSPCA.”

Afirmațiile domnului Farage despre est-europenii care mănâncă lebede amintesc de afirmațiile președintelui american Donald Trump conform cărora migranții haitieni ucid animalele de companie ale americanilor.

El a spus într-o dezbatere prezidențială de anul trecut: „În Springfield, mănâncă toți câinii.

Oamenii care au venit, mănâncă pisicile. Mănâncă - mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo.”

Declarația lui Trump a fost considerată la vremea respectivă drept o „teorie a conspirației periculoase” de către purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA.

Grindeanu îi asigură pe români că vor prinde anul nou cu acest guvern. Nu e însă sigur că el va mai fi șef la PSD, deși tânjește la longevitatea lui Hunor. "Pare că e veșnic"
Grindeanu îi asigură pe români că vor prinde anul nou cu acest guvern. Nu e însă sigur că el va mai fi șef la PSD, deși tânjește la longevitatea lui Hunor. "Pare că e veșnic"
În ciuda tuturor discuțiilor în contradictoriu din Coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că actualul guvern nu va pica și va merge mai departe până în martie...
Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?
Încetul cu încetul, George Simion scapă de toți adversarii din zona extremistă. Este sfârșitul carierei politice pentru Diana Șoșoacă?
Dacă după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale lucrurile păreau că nu puteau merge mai bine pentru George Simion,...
#lebede londra, #Nigel Farage, #migranti legali , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Sinucideri și sufocare”: Rusia trimite soldați prin conducte de gaz pentru a evita liniile de apărare ucrainene VIDEO/FOTO
  2. Bruxellesul lovește în Orban cu mai puțin de un an înaintea alegerilor: imunitate pentru opoziția maghiară în Parlamentul European
  3. Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi, răspund analiștii
  4. Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor
  5. Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat
  6. „Totul ar putea fi oprit”. Zelenski solicită un sistem comun occidental de apărare antiaeriană pentru a doborî rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei
  7. Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților
  8. Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt
  9. Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"
  10. Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de