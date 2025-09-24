Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților

Liderul reformist britanic Nigel Farage a acuzat migranții care locuiesc în Marea Britanie că au luat atât crapi, cât și lebede - o specie protejată - din iazurile din Parcurile Regale ale Marii Britanii și le-au ucis.

Reprezentanții parcurilor (RSPCA) au respins afirmația lui Farage conform căreia migranții ucid și mănâncă lebede de pe terenurile lor. Aceștia au spus că videoclipul care a circulat recent pe rețelele de socializare datează de acum 15 ani, scrie Sky News.

„Dacă v-aș spune că lebedele sunt mâncate în Parcurile Regale din această țară, că crapii sunt scoși din iazuri și mâncați în această țară de oameni care provin din culturi diferite... ați fi de acord că s-a întâmplat, că se întâmplă aici?”, a declarat Nigel Farage.

Întrebat cine crede că face asta, Farage a declarat pentru LBC că este vorba de „oameni care provin din țări în care este destul de acceptabil să facă acest lucru”.

Întrebat dacă este vorba de est-europeni, el a spus: „Așa cred”.

Lebedele sunt protejate în Regatul Unit prin Legea privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981, care interzice uciderea, rănirea sau deranjarea lor.

La scurt timp după ce liderul reformist britanic a făcut această afirmație, un purtător de cuvânt al Parcurilor Regale a declarat că „nu au fost raportate incidente” sau persoane care „au ucis sau mâncat lebede”.

„Nu ni s-au raportat incidente de persoane care au ucis sau mâncat lebede în cele opt Parcuri Regale din Londra. Ofițerii noștri pentru fauna sălbatică lucrează îndeaproape cu Sanctuarul Lebedelor pentru a asigura bunăstarea lebedelor din toate parcurile”, au spus aceștia.

Între timp, RSPCA a declarat că un videoclip postat recent online cu descrierea „Un lucrător RSPCA prinde migranți mâncând lebede” provenea dintr-o emisiune TV difuzată în 2010.

Videoclipul arată o familie prinsă de un ofițer de asistență socială RSPCA cu carnea și oasele unei păsări necunoscute într-o oală.

În videoclip, ofițerul găsește și pene albe într-un coș de gunoi. Videoclipul a fost vizionat de peste 230.000 de ori.

Ca răspuns la videoclip, un purtător de cuvânt al RSPCA a declarat că videoclipul „a apărut într-un episod din Animal Squad, difuzat anterior în Marea Britanie sub numele de Emergency Animal Rescue, acum 15 ani - în 2010”.

Aceștia au adăugat: „În general, păsările sălbatice, inclusiv lebedele, sunt protejate în temeiul Legii privind fauna sălbatică și peisajul rural din 1981 și este o infracțiune să le ucizi, să le rănești sau să le iei intenționat, cu excepția cazului în care există o licență.”

„Oricine are informații directe despre infracțiuni specifice legate de bunăstarea animalelor poate împărtăși orice dovezi cu noi. Există mai multe informații despre cum să se raporteze pe site-ul RSPCA.”

Afirmațiile domnului Farage despre est-europenii care mănâncă lebede amintesc de afirmațiile președintelui american Donald Trump conform cărora migranții haitieni ucid animalele de companie ale americanilor.

El a spus într-o dezbatere prezidențială de anul trecut: „În Springfield, mănâncă toți câinii.

Oamenii care au venit, mănâncă pisicile. Mănâncă - mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo.”

Declarația lui Trump a fost considerată la vremea respectivă drept o „teorie a conspirației periculoase” de către purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al SUA.

