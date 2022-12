Perfomanța reușită de LeBron James în NBA chiar de ziua sa de naștere

Starul LeBron James a înscris 47 de puncte pentru Los Angeles Lakers, în ziua în care a împlinit 38 de ani, echipa sa impunându-se, scor 130-121, cu Atlanta Hawks.

Această nouă performanţă îi permite să devină al 4-lea jucător din istoria campionatului nord-american care a marcat 45 de puncte sau mai mult la venerabila vârstă de 38 de ani, alăturându-se astfel lui Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar şi Jamal Crawford.

"Mă simt mai bine decât când aveam 18 ani,. Pe atunci, ştiam să joc un joc în NBA, că aveam locul meu acolo. Dar nu ştiam ce voi deveni, deşi ştiam ce vreau. Continui să muncesc pentru a fi fidel jocului şi apoi, poate, pot deveni unul dintre cei mai mari jucători din acest joc.M-am distrat mereu pe teren. Aşa că nu aş spune că am 18 ani, dar m-am simţit încă tânăr în seara asta", a spus el.

