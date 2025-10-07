Celebrul LeBron James va anunța ”decizia deciziilor”. Cum au reacționat fanii

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:20
334 citiri
Celebrul LeBron James va anunța ”decizia deciziilor”. Cum au reacționat fanii
LeBron James FOTO X @BronMuse

LeBron James a postat un mesaj enigmatic pe reţelele sociale, anunţând că va dezvălui „decizia deciziilor” într-un interviu difuzat marţi la ora 19:00.

Mulţi cred că starul în vârstă de 40 de ani va anunţa că viitorul sezon NBA va fi ultimul pentru el. Între timp, fanii se înghesuie deja să cumpere bilete pentru ultimul meci al echipei Lakers.

„King” LeBron James, în vârstă de 40 de ani şi aşteptat la sfârşitul lunii octombrie pentru un al 23-lea sezon NBA, a anunţat luni că se pregăteşte să dezvăluie o „decizie”, fără a preciza dacă aceasta se referă la sfârşitul carierei sale, care rămâne încă neclar. Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, vedeta echipei Los Angeles Lakers a publicat o scenă dintr-un interviu care va fi difuzat marţi la ora 19:00 (ora României) pentru „decizia deciziilor”.

Mesajul său face paralelă cu „The Decision” („Decizia”), celebra explicaţie a plecării sale în 2010 de la Cleveland la Miami, unde a câştigat două dintre cele patru titluri NBA. LeBron James, care va împlini 41 de ani în decembrie, a alimentat astfel zvonurile privind anunţarea retragerii sale la sfârşitul celui de-al 23-lea sezon, care va începe pe 21 octombrie.

„Sunt fericit că pot continua să practic acest sport pe care îl iubesc pentru încă un sezon”, a declarat „Regele” în cadrul conferinţei de presă a echipei Lakers din 29 septembrie. „Indiferent de cum vor evolua lucrurile, sunt foarte implicat, pentru că nu ştiu când se va termina, chiar dacă sfârşitul se apropie”, a adăugat el.

Perspectiva de a-l vedea pe LeBron James retrăgându-se anul viitor îi îngrijorează pe fanii Lakers. Biletele pentru ultimul meci al sezonului regulat pe teren propriu al francizei californiene se vând deja ca pâinea caldă. Iar preţurile au crescut vertiginos în ultimele ore. În timp ce cel mai ieftin bilet costa la începutul zilei 72,5 euro, acesta se revindea cu aproape 380 de euro după mesajul postat de LeBron.

