A venit și ”marea decizie” a lui LeBron James. Puțini se așteptau la asta

Mult aşteptata „decizie” anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu marele jucător de baschet.

„Decizia a fost luată, să toastăm pentru al 23-lea an”, a scris compania, preluând acelaşi videoclip pe care „Regele” James l-a distribuit luni.

Câteva minute mai târziu, LeBron James a repostat pe X anunţul oficial al mărcii de coniac, folosind emoticoane glumeţe. O modalitate de a oficializa acest contract publicitar probabil foarte profitabil.

Mulţi fani ai NBA se temeau că jucătorul Los Angeles Lakers (40 de ani) îşi va anunţa retragerea la sfârşitul sezonului şi/sau planurile sale de viitor.

În mesajul său de luni, LeBron James făcea paralelă cu „The Decision” („Decizia”), celebra explicaţie a plecării sale în 2010 de la Cleveland la Miami, unde a câştigat două dintre cele patru titluri NBA.

LeBron James a refăcut în cele din urmă decorul celebrei secvenţe din 2010 (aşezat în faţa unui jurnalist, îmbrăcat într-o cămaşă roşie în carouri)... dar pentru a-şi dezvălui angajamentul faţă de Hennesy. De altfel, el a folosit aceeaşi formulare ca în 2010. „Îmi voi aduce talentele („I will taking my talents...”) la Hennessy VSOP.

Având în vedere aşteptările legate de acest videoclip, LeBron James a reuşit în orice caz să-şi atingă obiectivul de marketing. Perspectiva de a-l vedea retrăgându-se anul viitor a provocat panică printre fanii NBA şi ai Lakers. Biletele pentru ultimul meci al sezonului regulat pe teren propriu al francizei californiene s-au vândut ca pâinea caldă, iar preţurile au explodat în ultimele ore. În timp ce cel mai ieftin bilet costa 72,5 euro, acesta se revindea cu aproape 380 de euro după mesajul postat de cvadruplul campion NBA.

„Sunt fericit că pot continua să practic acest sport pe care îl iubesc pentru un nou sezon”, a explicat „King” în cadrul zilei dedicate presei a echipei Lakers, pe 29 septembrie. „Indiferent de cum vor evolua lucrurile, sunt foarte implicat, pentru că nu ştiu când se va termina, chiar dacă sfârşitul se apropie”, a adăugat el.

