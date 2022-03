Noul sezon din Formula 1 a confirmat ceea ce anticipa multă lume: Ferrari intră din nou în lupta pentru titlu.

A fost un weekend perfect pentru Ferrari, care a ocupat primele două locuri la finalul cursei din Bahrain, prima a sezonului. Plecat din pole-position, Charles Leclerc a încheiat cursa pe primul loc, iar coechipierul său, Carlos Sainz, a venit al doilea!

Campionul mondial Max Verstappen a stat în coasta lui Leclerc pe tot parcursul cursei, dar a fost nevoit să abandoneze cu trei ture înainte de final din cauza unor probleme la motor! Iar coechipierul său Sergio Perez a ieșit și el din cursă chiar în ultimul tur!

Astfel că Lewis Hamilton (Mercedes) a prins un nesperat podium, în urma celor două Ferrari. Coechipierul său George Russell a încheiat al patrulea.

"Nu puteam spera la ceva mai bun", a spus Leclerc la final.

CHARLES: “I’m so happy. We could not have hoped for better. The past two years have not been easy. It’s great to be back on top”#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ck5cnbynFA