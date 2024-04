Lecția de viață a unei românce care îi va pune pe mulți pe gânduri. "Vedeți dacă nu cumva aveți chiar tot ce vă trebuie"

Majoritatea oamenilor se află într-o alergătură continuă, din dorința de a avea mereu mai mult. Adesea ne comparăm cu cei din jur și avem o stare de insatisfacție legată de viață.

Unii își expun bunăstarea în mediul online, alții, nemulțumirile. Sunt puțini cei care reușesc să găsească un echilibru.

Este cazul unei românce care s-a referit la toate aspectele vieții sale și la starea de mulțumire pe care a reușit să o dobândească.

"Am un job liniștit, unde interacționez cu oameni majoritar prietenoși"

Aceasta a precizat că deși a terminat o facultate, la locul său de muncă nu îi e de niciun folos. Este divorțată, are o casa și o mașină veche.

"Văd că foarte multe persoane au probleme pe care aleg să le expună aici. Am zis să vin cu o postare care să contrabalanseze un pic.

Eu (F41) am studii superioare, dar sunt angajată pe medii, în schimb am un job liniștit, unde interacționez cu oameni majoritar prietenoși. Nu am interacțiune cu șefii decât foarte rar și atunci mai mult online.

Am casa mea, achitată după 19 ani în loc de 20 cât era creditul. Câștig puțin (pentru unii), dar reușesc să mă descurc (cel mai românesc lucru!) și să și pun ceva deoparte. Mai sunt și concursomană, vând chestiile pe care le câștig și mai scot un ban.

Anul trecut mi-am cumpărat o mașină veche, dar care face treaba pentru care am luat-o."

"Găsesc PET-uri, doze, le iau, le duc la supermarket, fac un ban"

Aceasta a mărturisit că merge pe jos și strânge PET-uri pe care le duce la punctele de colectare.

"Chiar dacă am mașină, merg mai mult pe jos și mergând mult zilnic, găsesc PET-uri, doze, le iau, le duc la supermarket, fac un ban.

Acum doi ani am divorțat și deși nu eram nefericită, nu făceam decât să fim colegi de apartament și acum amândoi suntem mai fericiți. Cel puțin eu sigur sunt, el așa se laudă.

Sunt cât de cât sănătoasă. Sunt fericită cu puținul meu, care pentru unii ar reprezenta mai mult decât abundență. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce am și dau mai departe ori de câte ori am ocazia: bani, timp, sfaturi solicitate, ajutor.

Vă încurajez să faceți și voi exercițiul ăsta. Vedeți dacă nu cumva aveți chiar tot ce vă trebuie dar vă doriți mai mult pentru că așa am fost programați", a scris aceasta pe Reddit.

"M-am străduit să-mi antrenez mintea să fie mulțumită cu ce are"

Postarea sa a strâns sute de comentarii. Și alții au menționat că au reușit să câștige o stare de mulțumire.

"Apreciez postarea ta pozitivă și mă bucur că te afli într-un loc atât de bun în acest moment! Cred că ai o perspectivă foarte sănătoasă asupra vieții. Din păcate, afirmația "așa am fost programați" este reală și greu de combătut într-o societate dominată de dorința de a vrea întotdeauna mai mult.

Mă regăsesc într-un loc foarte asemănător în punctul acesta din viața mea. După mulți ani de alergat atât după obiecte materiale cât și după statut am realizat că oricât de mult aș dobândi din ambele, întotdeauna va exista dorința de a vrea mai mult. Din momentul în care am realizat asta m-am străduit să-mi antrenez mintea să fie mulțumită cu ce are și să mă pot bucura chiar și de lucrurile mărunte din viață. După un timp am aflat că Budismul se aliniază perfect cu ce căutam și de atunci mă străduiesc să urmez practicile și filozofia lor. Într-un final sunt o persoana mult mai fericită, mulțumită și recunoscătoare pentru ce am.", a povestit cineva.

"Sunt mult mai fericit, deși nu mai am atâtea lucruri materiale și așa mulți bani"

Un bărbat spune cum a învățat să nu mai pună atâta preț pe bunuri și să se bucure cu mai puțin. "Aș adăuga, așa suntem programați, pentru că suntem programați zi de zi prin tot felul de tehnici de marketing pe toate canalele. Budismul într-adevăr este foarte benefic pentru sănătatea mentală, nu sunt mare urmăritor, dar ader la multe dintre ideile lor. Între 20 și 30 de ani am tras că nebunul sa fac bani, muncit 10-16 ore pe zi în mai multe direcții și nu m-am ales cu nimic.

Acum sunt mult mai chill, mă plimb, petrec timp cu familia și prietenii, îmi fac timp pentru mine și plăcerile vieții și sunt mult mai fericit deși nu mai am atâtea lucruri materiale și așa mulți bani. Am observat la oamenii care muncesc foarte mult și fac mulți bani, inclusiv la mine că după ce muncești ca un animal spargi banii pe prostii foarte repede, gen după o săptămână de 70 de ore un weekend de spart banii în centru. Cunosc și persoane care nu fac asta, dar în general mulți cad în plasa asta".

"Vine o vreme când liniștea atârnă mai greu"

Mai mulți dintre cei care au comentat sunt de acord că uneori situația materială nu mai este atât de importantă.

"Grecii antici ziceau că simplitatea aduce libertate. Nu trebuie să devii sclavul propriilor posesiuni de care trebuie să ai grijă. Că un adept al minimalismului, te înțeleg perfect.", spune cineva.

"Vine o vreme când liniștea atârnă mai greu decât orice lucru material sau orice persoană de "umplutură". Te felicit că ai reușit să-ți recapeți libertatea. Cel mai deprimant lucru este să te simți singur, chiar înconjurat de "familie". Spor, și ai grijă de sănătate!", scrie o altă persoană în comentarii.

