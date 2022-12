Dupa 19 ani: Led Zeppelin in concert la Londra

Legendara formatie Led Zeppelin urca din nou pe scena pentru un concert-eveniment, la 19 ani dupa ultima lor aparitie pe o scena, informeaza NewsIn.

Membrii Led Zeppelin se pregatesc sa revina pe scena luni, pentru un concert de reunire a trupei, asteptat de fanii din intreaga lume, eveniment care va readuce la viata pentru o singura seara legenda rock-ului.

Baiatul lui 'Bonzo', pe tobe

Vocalistul Robert Plant, chitaristul Jimmy Page si basistul John Paul Jones vor fi ajutati de la tobe de Jason Bonham, fiul fostului percutionist John "Bonzo" Bonham, care a murit in 1980, inecat in propria voma, dupa ce a baut mult prea multa vodca.

Azi sexagenari, cei trei muzicieni promit sa dea tot ce au mai bun, pe arena O2 din Londra, interpretand timp de doua ore toate hiturile clasice, de la "Stairway to Heaven", "Babe, I'm Gonna Leave You", pana la "Whole Lotta Love".

"Am decis ca daca ne urcam din nou pe scena, nu vom recurge la jumatati de masura", a spus Page, in varsta de 63 de ani, intr-un interviu acordat revistei specializate "Q", adaugand: "Este cool sa putem canta din nou toate aceste piese, alaturi de cei care au luat parte la crearea lor. Este o experienta puternica".

Trebuiau sa concerteze pe 26 noiembrie

Concertul de la Londra, un omagiu adus fondatorului casei de discuri Atlantic, Ahmet Ertegun, care a lansat formatia in 1968, era programat initial pe 26 noiembrie.

Organizatorii au fost nevoiti sa amane evenimentul, dupa ce Robert Plant si-a fracturat degetul mic de la mana stanga, in timp ce lucra in gradina.

Membrii trupei, infiintate in anul 1968 de catre Jimmy Page, sunt considerati precursorii cliseului rockerilor care aruncau televizoare pe geamurile camerelor de hotel, dupa o seara fierbinte petrecuta cu admiratoarele.

Ca stil, Led Zepp este una dintre primele trupe de hard rock din lume. Formatia a fost botezata astfel, dupa o gluma a fostului basist de la The Who, Keith Moon, care a decedat intre timp.

Moon a prezis ca grupul se va prabusi asemeni celebrului dirijabil, dar acesta s-a ridicat spre cele mai inalte culmi de notorietate, in lumea muzicii de cult.

John Paul Jones nu stia partitura

Dar, potrivit lui Page, pentru aceste concerte au repetat foarte putin sau deloc, iar John Paul Jones nu mai stia partitura.

Concertul de luni ar trebui sa fie, teoretic, ultimul, un "ultim dar super show", a spus Plant, care insista ca trupa nu va pleca in turnee. Totusi, Page si Jones au lasat sa se inteleaga ca show-ul de luni ar putea avea urmari.

"Cand ne-am regasit a fost atat de caraghios si ne-a facut atat de bine, incat mi-ar placea sa mai fie ceva", a spus Page pentru numarul din ianuarie al revistei "Q".

"Am zis ca usa a ramas larg deschisa", a adaugat Jones, explicand: "Vom vedea cum ne simtim dupa. Trebuie ca toata lumea sa-si doreasca (n.n.: sa continuam) cu adevarat".

