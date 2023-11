Dan Petrescu, atacat în Coreea de Sud: "Are de cinci ori salariul meu!"

Dan Petrescu are un salariu uriaș la Jeonbuk Hyundai, ceea ce îi deranjează pe sud-coreeni.

Unul dintre rivalii lui Dan Petrescu din campionatul coreean a acuza tactica ultradefensivă a antrenorului român de la Jeonbuk.

"Am auzit că are de cinci ori salariul meu. Dacă aș fi plătit atât de mult, nu aș folosi tactici defensive de genul acesta", a declarat Lee Jung-hyo, antrenorul de 48 de ani al lui Gwangju.

Dan Petrescu ar avea un salariu de 1,2 milioane de dolari.

În clasamentul din play-off, Gwangju este pe locul trei, în fața lui Jeonbuk (poziția a patra).

A pierdut Cupa

Formaţia Jeonbuk Hyundai, antrenată de Dan Petrescu, a fost învinsă, sâmbătă dimineaţă, în finala Cupei Coreei de Sud, scor 4-2, de echipa Pohang Steelers.

Pentru Jeonbuk au marcat Song Min-Kyu (17) şi Gustavo (51-penalti).

Golurile formaţiei Pohang au fost marcate de Han (44), Zeca (74), Kim (78) şi Hong (90+2).

