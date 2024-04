O lege veche de 160 de ani, care interzice aproape total avortul, a fost validată de justiția din Arizona. "E o lege crudă", a spus Biden, denunțând decizia instanței

Cea mai înaltă instanţă din Arizona a hotărât marţi că o lege din 1864 care interzice aproape toate avorturile este aplicabilă, o decizie simbolică ce are implicaţii electorale importante cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidenţiale din acest stat-cheie din sudul SUA şi pe care preşedintele Joe Biden a denunţat-o imediat ca fiind "crudă", relatează AFP.

Această lege interzice avortul din momentul concepţiei, cu excepţia cazului în care viaţa mamei este în pericol. Violul sau incestul nu sunt considerate excepţii valide.

Procurorul general din Arizona, democrata Kris Mayes, a declarat totuşi de mult timp că nu va începe nicio urmărire penală în astfel de situaţii.

Inactivă de zeci de ani, interdicţia "este de acum aplicabilă", conform unei decizii a Curţii Supreme din Arizona.

Arizona Supreme Court Upholds 1864 Abortion Law — In a landmark decision, the Arizona Supreme Court ruled that the state can enforce a 160-year-old law criminalizing nearly all abortions.https://t.co/SFuuygWVCq