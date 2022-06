Fostul preşedinte american Barack Obama și soția sa, Michelle, au denunţat vineri, 24 iunie, decizia Curții Supreme de a anula hotărârea ”Roe v. Wade” din 1973 ca fiind un atac la libertățile esențiale ale americanilor, relatează The Hill.

”Curtea Supremă nu numai că a răsturnat precedentul de aproape 50 de ani, ci a trimis cea mai personală decizie pe care o poate lua cineva capriciilor politicienilor şi ideologilor, atacând libertăţile esenţiale ale unor milioane de americani”, denunţă fostul şef de stat într-un lung comunicat.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.