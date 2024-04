Legea Păcănelelor, adoptată în Parlament. Ce prevede noul act normativ: interdicții, amenzi și taxe mai mari pentru licențe

Proiectul de lege denumit şi „Legea Păcănelelor” a fost adoptat marți, 9 aprilie, în plenul Camerei Deputaţilor cu 243 de voturi „pentru", patru abţineri, iar doi deputaţi nu au votat. Varianta votată în Parlament trimite la periferie spațiile comerciale care exploatează jocuri de noroc de tip „slot machine” doar în localitățile care au sub 15.000 de locuitori.

„Spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativ teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus”, se precizează în proiectul de lege.

Se instituie, de asemenea, obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi în domeniul jocurilor de noroc. Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Ce prevede Legea Păcănelelor, în forma adoptată marți

Potrivit noii variante a legii, adoptată astăzi în Parlament, spațiile comerciale care au amplasate mijloace de joc de tip slot machine trebuie să se afle într-o unitate administrativ teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.

Ads

Potrivit unei analize Euractiv a legii trecute azi în plenul Camerei Deputaților, se pedepsește cu o amendă între 100.000 și 200.000 de lei accesul minorilor în incinta sălilor de jocuri, în primă fază, a doua abatere fiind pedepsită cu suspendare licenței, iar a treia duce la anularea acesteia.

Inițiatorii legii au trecut în proiect și faptul că licența pentru jocurile de noroc se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.

Ads

O altă prevedere spune că se instituie obligativitatea creării și menținerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online și actualizat cel puțin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde denumirea comercială și numele firmei, pentru operatorii licențiați/autorizați pentru a desfășura activități reglementate de către prezentul act normativ, adresa sediului operatorului, adresa fiecărui spațiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locația respectivă, seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat pentru respectivul organizator, precum și seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc pentru operatorii economici care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României.

Ads

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenței de organizare și de exploatare a jocurilor de noroc, interzicerea băuturilor alcoolice în locații, înființarea unui registru al companiilor și sediilor, precum și majorarea garanțiilor depuse de companii, obligația operatorilor de a avea sediul social în România.

De asemenea, actul normativ prevede că statul poate acorda licențe doar societăților înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană care au înregistrat un sediu permanent în România, arată sursa citată.

Veniturile din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați încasate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc se virează în procent de 70% către bugetul de stat, din conturile de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în termen de 5 zile lucrătoare a lunii următoare încasării, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea finanțată din venituri proprii.

Ads

Pentru protejarea jucătorilor, a persoanelor aflate în situații de risc, actul normativ prevede instituirea unei interdicții privind comercializarea de băuturi alcoolice în sălile de jocuri de noroc. Totodată, în vederea promovării unor norme de conduită profesională bazate pe reguli de etică și integritate se prevede instituirea interdicției de participare la jocuri de noroc membrilor Comitetului de supraveghere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Controverse în plen, din cauza faptului că proiectul a fost votat fără ca opoziția să poată aduce amendamente

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că şedinţa celor patru comisii de specialitate în care s-a dat raport la proiectul privind jocurile de noroc s-a convocat pe „nepusă masă”, iar deputaţii nu au putut să facă amendamente, scrie Agerpres.

„Astăzi am văzut în Parlamentul României un abuz pe care nu l-am văzut nici pe vremea lui Dragnea. În acea sală, care poartă urmele unor mari abuzuri constituţionale, sala Comisiei juridice, am văzut un mod de a conduce şedinţele reunite ale celor patru comisii, pe care nu l-am văzut nici la Nicolicea sau la Florin Iordache. Un abuz PSD şi PNL, se cred stăpânii ţării şi procedează în consecinţă. (…) Şi astăzi au convocat pe nepusă masă comisiile reunite, patru comisii, pentru a da raport pe proiectul cel mai puţin important, proiectul de ordonanţă de urgenţă care oricum este în vigoare, pentru a pune nişte amendamente pe care le-am primit cu toţii cu câteva minute înainte. Văzând această procedură, nici măcar nu s-au citit amendamentele, s-au afişat pe un ecran şi s-a trecut pe repede înainte. Am vrut pe câteva dintre ele să le dezbatem, să propunem modificări. Nici măcar n-a fost o dezbatere în comisie să vedem câte localităţi sunt cu mai puţin de 15.000, hai să vedem de ce 15, de ce nu 16, de ce nu 2 milioane şi le scoteam de tot. Am vrut să facem aceste amendamente”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

Ads

USR a mai acuzat că proiectul amendează o OUG deja în vigoare și nu rezolvă nimic, pentru că problema jocurilor de noroc este prezentă nu doar în localitățile mici, ci în toată țara. Plenul de marți a fost suspendat pentru ca, pe repede înainte, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii să adopte un raport comun asupra proiectului.

„Azi am auzit cel mai straniu lucru: președintele interimar al Camerei Deputaților a spus că va trece un proiect și va aștepta să vadă cum reacționează industria păcănelelor și apoi va decide dacă merge mai departe. Asta înseamnă să te aibă la mână patronii păcănelelor și să nu îți pese de români. De un an de zile trageți de timp și blocați niște proiecte. Poate v-a venit mintea la cap în ceasul al 13-lea. Noi știm că nu v-a venit, dar e campanie și, în mișelia voastră, faceți asta ca să încercați să păcăliți oamenii. Și în localitățile mari sunt copii cu probleme, sunt oameni care ajung în stradă pentru că își vând casele, sunt drame sociale, haideți să trecem toate proiectele!”, a spus liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, în plenul Camerei Deputaților.

USR a depus șase proiecte de lege care vizează reglementarea industriei jocurilor de noroc: de la interzicerea totală a reclamelor la păcănele la obținerea unei autorizații de la primărie pentru funcționare și la creșterea amenzilor pentru cei care le permit minorilor să joace. Aproape 80.000 de oameni au semnat pentru susținerea acestor proiecte, însă Alfred Simonis a refuzat să supună marți la vot votarea tuturor proiectelor, deși aveau același obiect de reglementare ca OUG adoptată pe repede înainte, relatează Euractiv.

„Dependența de păcănele este boala cu cea mai mare rată de suicid. Una din cinci persoane vrea să își ia viața. Flagelul jocurilor de noroc nu există doar în localitățile cu sub 15.000 de locuitori, așa cum crede PSD. Soluțiile reale există și se găsesc în legile pe care le-am depus de doi ani în Parlament, pe care ei le blochează. Soluțiile sunt: 1) să le scoatem din drumul copiilor spre școală și din drumul oamenilor spre muncă, 2) să eliminăm toată publicitatea din spațiile publice (blocuri, stadioane, tricouri fotbaliști etc), 3) să nu mai fie exceptate de la obținerea avizului din partea primărie etc. PSD și PNL doar se fac că fac, până nu adoptăm aceste legi”, a declarat deputata USR Diana Stoica, inițiatoare a proiectelor USR antipăcănele.

Inițiativa merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.