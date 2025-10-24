CTP, atac necruțător la Nicușor Dan. "Caricatură de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților"

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:29
Cristian Tudor Popescu FOTO captură video stirileprotv.ro

Reacție extrem de acidă a jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ultimele întâmplări de pe eșichierul politic românesc legate de decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților.

Într-o postare pe Facebook, vineri, 24 octombrie, jurnalistul a atacat toți protagoniștii poveștii, dar, mai ales pe președintele Nicușor Dan, despre care a spus că "se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților".

CTP face în postarea sa o comparație între întâlnirea anulată de la Budapesta, dintre Trump și Putin, și întâlnirea dintre liderul PSD Sorin Grindeanu și șefele de la CSM și ÎCCJ, în care s-a discutat despre legea pensiilor magistraților.

Popescu susține că ambele erau clădite pentru imagine. În timp ce premierul Ungar Viktor Orban a profitat cât a putut până la anularea ei, Grindeanu "nu urmărea altceva decât să-și facă imagine în vederea alegerilor care-i bat la ușă".

"Întâlnirea de la Budapesta a avut loc la București

Întâlnirea „pentru pace” de la Budapesta nu mai are loc. Dacă ar fi avut, ar fi fost aidoma grupului de lucru Grindeanu, șefa CSM, „unica” Elena Costache, șefa ÎCCJ, Savonea.

V. Orban nu urmărea altceva decât să-și facă imagine în vederea alegerilor care-i bat la ușă. Știa foarte bine că nu e nimic de negociat. Putin nu vrea să cedeze niciun metru pătrat, ba chiar vrea mai mult. Trump năzuiește să-l împingă la pace, dar fără a recurge până acum la presiuni adevărate.

Grindeanu nu urmărește altceva decât să-și facă imagine, atât în vederea alegerilor din PSD cât și din perspectiva funcției de premier pe care s-o înhațe la momentul oportun. Știe foarte bine că nu e nimic de negociat. Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț: 10 ani tranziție de la 48 la 65 de ani vârsta de pensionare pentru magistrați, 70% pensia față de salariu", a scris CTP pe Facebook.

În a doua parte a postării, jurnalistul îi condamnă pe magistrați, care se comportă ca președintele rus Vladimir Putin, pentru că de fapt "nu vor să cedeze nimic, niciun leuț", dar ]l atac[; i pe liderul de la Cotroceni, despre care spune că este "o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților".

"Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”. Cuvântul cheie aruncat de Putin, Orban și Grindeanu este „dialog”, să vorbim discuții, să vibrăm aerul, să insultăm: Kremlinul pe Trump, Grindeanu pe Bolojan.

Iar președintele nostru se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților.

Asta în vreme ce simplii cetățeni văd foarte bine unde e Dreptatea, dar nu mai știu unde e Justiția în România", a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară, 23 octombrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez...
"Pensiile magistraților au căzut la CCR din cauza pripei". Ministrul Justiției susține că l-a avertizat pe premier de lipsa avizului CSM
Radu Marinescu, ministrul Justiției a declarat joi, 23 octombrie, că eșecul de la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor magistraților a fost cauzat de „pripa” Guvernului. El a...
