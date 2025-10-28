CTP dezvăluie cu cine se luptă Bolojan pentru a impune legea pensiilor speciale ale magistraților. "Astea sunt cele două tabere"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a luat luni, 27 octombrie, apărarea premierului Ilie Bolojan, "singurul de partea dreptății și bunului simț în chestiunea pensiilor magistraților".

"Avem o tabără alcătuită din CCR, ÎCCJ, CSM, PSD și Nicușor Dan, pe de-o parte, și de cealaltă parte e vorba de ideile de dreptate și bun simț. Astea sunt cele două tabere care se confruntă în chestiunea pensiilor speciale ale magistraților.

Dl. Bolojan s-a situat de partea dreptății și bunului simț. Ce poate fi mai drept și de bun simț decât ca din 25.000 de lei, o pensie medie pentru magistrați, să se scadă 30%, adică să câștige 17.000 de lei? Nu sunt aduși în sapă de lemn, nu mor de foame, nici vorbă!, câștigă foarte mult, o să câștige și așa mult!", a spus Cristian Tudor Popescu la B1TV.

CTP a deplâns la B1TV și faptul că românii nu înțeleg că premierul Bolojan nu e vinovat de situația în care se află România azi, el doar vrea să facă ordine după mizeria lăsată de alții.

"Oamenii, din păcate… O să spun ceva neplăcut. Vorbim de populism, politicieni populiști. Știți care e cel mai mare populist acum în România? Poporul român e populist! Pentru că un popor care în proporție de 63% îl respinge pe Bolojan acum nu poate fi decât populist.

E un popor care, într-o proporție majoritară, nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură – că situația dificilă în care suntem acum, cu prețurile mari, cu creșterea taxelor, cu dificultățile în care se zbate toată lumea nu e creată de premierul Bolojan, care e acum la putere. El e făcut responsabil în noroiul minții.

Nu sunt în stare să facă această mișcare simplă mintală: Ciolacu și Ciucă au produs ce se întâmplă acum, nu Bolojan. Bolojan încearcă acum să astupe această gaură. Ciucă măcar tace! Iar ăsta (Ciolacu) vorbește domnule…", a explicat jurnalistul.

