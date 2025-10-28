CTP dezvăluie cu cine se luptă Bolojan pentru a impune legea pensiilor speciale ale magistraților. "Astea sunt cele două tabere"

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 23:40
682 citiri
CTP dezvăluie cu cine se luptă Bolojan pentru a impune legea pensiilor speciale ale magistraților. "Astea sunt cele două tabere"
Cristian Tudor Popescu FOTO Facebook/Cristian Tudor Popescu

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a luat luni, 27 octombrie, apărarea premierului Ilie Bolojan, "singurul de partea dreptății și bunului simț în chestiunea pensiilor magistraților".

"Avem o tabără alcătuită din CCR, ÎCCJ, CSM, PSD și Nicușor Dan, pe de-o parte, și de cealaltă parte e vorba de ideile de dreptate și bun simț. Astea sunt cele două tabere care se confruntă în chestiunea pensiilor speciale ale magistraților.

Dl. Bolojan s-a situat de partea dreptății și bunului simț. Ce poate fi mai drept și de bun simț decât ca din 25.000 de lei, o pensie medie pentru magistrați, să se scadă 30%, adică să câștige 17.000 de lei? Nu sunt aduși în sapă de lemn, nu mor de foame, nici vorbă!, câștigă foarte mult, o să câștige și așa mult!", a spus Cristian Tudor Popescu la B1TV.

CTP a deplâns la B1TV și faptul că românii nu înțeleg că premierul Bolojan nu e vinovat de situația în care se află România azi, el doar vrea să facă ordine după mizeria lăsată de alții.

"Oamenii, din păcate… O să spun ceva neplăcut. Vorbim de populism, politicieni populiști. Știți care e cel mai mare populist acum în România? Poporul român e populist! Pentru că un popor care în proporție de 63% îl respinge pe Bolojan acum nu poate fi decât populist.

E un popor care, într-o proporție majoritară, nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură – că situația dificilă în care suntem acum, cu prețurile mari, cu creșterea taxelor, cu dificultățile în care se zbate toată lumea nu e creată de premierul Bolojan, care e acum la putere. El e făcut responsabil în noroiul minții.

Nu sunt în stare să facă această mișcare simplă mintală: Ciolacu și Ciucă au produs ce se întâmplă acum, nu Bolojan. Bolojan încearcă acum să astupe această gaură. Ciucă măcar tace! Iar ăsta (Ciolacu) vorbește domnule…", a explicat jurnalistul.

CTP, atac necruțător la Nicușor Dan. "Caricatură de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților"
CTP, atac necruțător la Nicușor Dan. "Caricatură de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților"
Reacție extrem de acidă a jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ultimele întâmplări de pe eșichierul politic românesc legate de decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților....
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Bolojan le răspunde dur celor care-l acuză că e inflexibil. "Negociez orice, dar nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru"
Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară, 23 octombrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”. ”Negociez...
#lege pensii magistrati, #CTPopescu, #bolojan premier , #Stiri Cristian Tudor Popescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul neasteptat: "Am investit salariul pe un an"
ObservatorNews.ro
Interviu EXCLUSIV cu Sorin Grindeanu. Unde considera ca a gresit PSD in actuala guvernare
Adevarul.ro
Razboi de distrugere: Putin nu mai vrea sa cucereasca Ucraina, ci sa o ruineze

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump susține că el are o armă mai teribilă decât racheta intercontinentală prezentată de Putin: "Chiar lângă țărmurile lor. Deci nu trebuie să meargă 8.000 de mile"
  2. Adolescent de 16 ani, mort după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Alți 6 tineri au fost răniți
  3. Alternativa la Neuralink. Sam Altman dezvoltă un AI neinvaziv care „citește gândurile”
  4. CTP dezvăluie cu cine se luptă Bolojan pentru a impune legea pensiilor speciale ale magistraților. "Astea sunt cele două tabere"
  5. Câini-roboți și roiuri de drone controlate de inteligență artificială: cum ar putea folosi China DeepSeek pentru o nouă eră a războiului
  6. Amazon, gigantul vânzărilor online gata să dea afară zeci de mii de angajați. Concedierile încep de marți
  7. Mirabela Grădinaru, pusă la zid de stiliști pentru ținuta de la inaugurarea Catedralei Naționale. "Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?!"
  8. Rusia nu mai vrea să cucerească Ucraina. Vrea să o facă praf
  9. Kremlinul se declară „în general pregătit” pentru întâlnirea directă a președinților Trump și Putin. Ce informații sunt despre dată și loc
  10. Supus sancțiunilor americane, grupul rus Lukoil vrea să-și vândă activele internaționale. Compania are o rafinărie la Ploiești. "A început examinarea ofertelor"