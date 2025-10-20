CTP s-a înfuriat pe CCR după decizia privind pensiile magistraților. "Doar noi, Justiția, avem privilegiul de a face țăndări dreptatea"

CTP s-a înfuriat pe CCR după decizia privind pensiile magistraților. "Doar noi, Justiția, avem privilegiul de a face țăndări dreptatea"
CCR a decis luni, 20 octombrie, că legea privind modificarea pensiilor magistraților este neconstituțională, fapt care l-a înfuriat teribil pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Într-o postare pe Facebook, CTP a atacat dur Curtea Constituțională, despre care a scris că "face țăndări dreptatea în societatea românească".

Sub titlul "Rușii luau pâinea de la gură Justiției române", jurnalistul a explicat ironic de ce CCR a blocat alegerile prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Călin Georgescu: "magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, luându-le lor pâinea de la gură".

"De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară?

Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!". a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților. Ședința decisivă, începută la ora 14:00, a pus capăt unei perioade de tensiune politică și juridică ce a durat aproape două luni.

Decizia de admitere ar fi fost luată cu o majoritate de 5 la 4, iar legea declarată neconstituțională în ansamblul său, ceea ce înseamnă că ar trebui promovat un alt proiect de lege în integralitate. Potrivit unor surse G4Media, în favoarea admiterii sesizării ICCJ au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre motivele care au stat la baza deciziei s-ar număra lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aspect ce reprezintă un viciu de procedură, adică o problemă de formă, nu de fond.

