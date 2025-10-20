Ilie Bolojan nu-și dă demisia, chiar dacă CCR a picat reforma pensiilor magistraților. "Standardul fixat de Curtea Constituțională va fi respectat"

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților.

Actul normativ, inițiat de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din valoarea ultimei remunerații. Legea a fost atacată de ÎCCJ, care a arătat că modificările aduse pensiilor magistraților încalcă numeroase principii fundamentale ale statului de drept și dreptul de proprietate.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Premierul Ilie Bolojan a așteptat motivația CCR pentru a reacționa pe pagina personală de Facebook.

"Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat", a scris premierul pe rețeaua de socializare.

Decizia de admitere a obiecției de neconstituționalitate a ÎCCJ a fost luată cu o majoritate de 5 la 4, iar legea declarată neconstituțională în ansamblul său, ceea ce înseamnă că ar trebui promovat un alt proiect de lege în integralitate. Potrivit unor surse G4Media, în favoarea admiterii sesizării ICCJ au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre motivele care au stat la baza deciziei s-ar număra lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aspect ce reprezintă un viciu de procedură, adică o problemă de formă, nu de fond.

