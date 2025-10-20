Explicațiile ministrului PSD al Muncii pentru greşeala de procedură care a dus la respingerea legii pensiilor speciale de CCR: "Nu avem ce să ne reproșăm"

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, 20 octombrie, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Florin Manole, ministrul PSD al Muncii, a explicat, la Antena 3 CNN, greşeala de procedură care a dus la respingerea reformei pensiilor speciale de către CCR.

"Pe tot parcursul procedurii referitoare la acest proiect, am comunicat pas cu pas la fiecare dintre momente – inclusiv la punerea în transparență, inclusiv la ora la care punem – cu premierul și Cancelaria. S-a făcut într-un mod cât se poate de constructiv.

Faptul că am respectat procedura se vede și din faptul că am făcut 2 adrese. De ce am trimis de două ori? O dată spre consultare și o dată spre avizare. Există, în practica dintre ministere, această uzanță de a trimite cât mai repede, tocmai pentru a da cât mai mult timp de studiere a documentului, mai ales că aveam de-a face cu un document foarte important și un ritm foarte alert", a punctat Manole.

Manole a subliniat că întreaga comunicare, dintre ministerul Muncii și Cancelaria Premierului, a fost onestă şi colegială, pentru "a nu se percepe nicio greşeală dinspre noi".

Ads

"Să știţi că nu doar în etapa anterioară, dar și în etapa de procedură, chiar și la ședința de asumare, am avut această comunicare extrem de onestă și colegială cu Cancelaria, pentru că era un proiect despre care premierul a vorbit de multe ori, care era de mare interes public și am vrut să fim siguri că nu se percepe, dinspre noi, nicio greșeală.

În ultima instanță, e și etapa de răspuns, atacul la CCR pe acest proiect, când Guvernul a trebuit să formuleze un răspuns. Ministerul Muncii a răspuns rapid și pe larg. În această ultimă parte, de exemplu, consilierul premierului, Lupu, cred că poate să mărturisească că am fost cât se poate de constructivi", a mai spus el.

Manole a adăugat faptul că, în adresa de înaintare, s-a menţionat faptul că avizul CSM "a fost doar solicitat".

"Spun asta pentru că am văzut, în alte redacții, că Ministerul Muncii ar fi tergiversat și obstrucționat. Am vorbit în adresa de înaintare, am transmis că avizul a fost doar solicitat.

Despre discuțiile referitoare la constituționalitate, au fost observații preponderent dinspre Ministerul Justiției, care are mai multe competențe pe domeniul acesta".

Ads

În final, ministrul Muncii a declarat că instituția pe care o conduce nu are ce să-şi reproşeze.

"Ministerul Muncii nu are, ca instituție, ce să-și reproșeze nicio secundă. Demontăm doar acuzațiile altora, pentru că nu este și nu a fost o atitudine de necolegialitate din partea Ministerului Muncii raportat la acest proiect.

Vă garantez că Ministerul Justiției a comunicat la fel de consistent și de serios cu Cancelaria pe acest proiect, inclusiv din punct de vedere cantitativ", a conchis Florin Manole.

Ads