"Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:39
Radu Miruţă, ministrul Economiei FOTO Hepta

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a declarat joi, 23 octombrie, că procedura pentru eliminarea pensiilor speciale se va relua de câte ori va fi nevoie, iar dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că această lege este neconstituţională, USR va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei.

"O să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ", a atacat Miruță.

"Eu cred că ceea ce trebuie să acceptăm cu toţii este ca pensiile magistraţilor să reflecte un principiu corect şi USR este singurul care a avut o poziţie constantă pe marginea acestui lucru.

Noi spunem în felul următor: având în vedere că cei de la Curtea Constituţională au constatat că nu s-a respectat procedura pentru eliminarea pensiilor speciale, se va relua procedura asta de câte ori va fi nevoie.

Dacă într-un final Curtea Constituţională nu mai găseşte nimic să vorbească despre procedură şi va considera că această lege este neconstituţională, USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ", a transmis ministrul Economiei.

Luni, 20 octombrie, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat joi, 23 octombrie, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui...
Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim pe legea privind pensiile magistraților, a declarat miercuri, 22 octombrie,...
#lege pensii magistrati, #radu miruta ministrul economiei, #referendum modificare Constitutie , #justitie
