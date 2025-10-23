"Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a declarat joi, 23 octombrie, că procedura pentru eliminarea pensiilor speciale se va relua de câte ori va fi nevoie, iar dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că această lege este neconstituţională, USR va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei.

"O să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ", a atacat Miruță.

"Eu cred că ceea ce trebuie să acceptăm cu toţii este ca pensiile magistraţilor să reflecte un principiu corect şi USR este singurul care a avut o poziţie constantă pe marginea acestui lucru.

Noi spunem în felul următor: având în vedere că cei de la Curtea Constituţională au constatat că nu s-a respectat procedura pentru eliminarea pensiilor speciale, se va relua procedura asta de câte ori va fi nevoie.

Dacă într-un final Curtea Constituţională nu mai găseşte nimic să vorbească despre procedură şi va considera că această lege este neconstituţională, USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ", a transmis ministrul Economiei.

Luni, 20 octombrie, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

