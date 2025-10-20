Ministra Mediului cere ca premierul să rămână și după decizia CCR. "Să plece şmecherii!"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, consideră că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să plece de la Guvern, după decizia CCR, care a admis integral obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor. Potrivit lui Buzoianu, acest lucru ar fi „complet nedrept pentru români”.

„Fix oamenii care se luptă pentru a crea un cadru corect pentru români să plece de la masă. Nu! Să plece şmecherii!”, a afirmat Buzoianu. Ea a adăugat că, dacă motivarea CCR vizează chestiuni de fond, şi nu de formă, atunci USR „îşi asumă inclusiv o modificare a Constituţiei”.

Ministrul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, la Antena 3, că decizia CCR va duce la „o îndârjire în lupta împotriva privilegiilor”, pentru că România nu este o ţară privilegiaţilor, ci o ţară care ar trebui să fie un stat de drept pentru toată lumea.

„Există două variante în urma motivării. Fie problemele sunt unele de formă, motiv pentru care noi vom depune imediat pe procedura corectă toate prevederile din nou. Dacă motivele sunt de fond, USR îşi asumă inclusiv o modificare a Constituţiei, pentru că nu mai putem să mergem înainte cu nişte interpretări ale Constituţiei care dau mai degrabă dreptate privilegiaţilor de lux în locul românilor”, a afirmat Buzoianu.

Întrebată dacă USR rămâne să guverneze şi în Coaliţie dacă Ilie Bolojan decide să plece din funcţia de premier, Diana Buzoianu a răspuns: „Eu nu ştiu dacă domnul Bologian va pleca sau nu, asta este o întrebare pentru dumnealui, dar nu cred că ar trebui să se întâmple asta şi nu cred că se va întâmpla asta, iar în măsura în care asta se va întâmpla, evident, că ar trebui să avem atunci o discuţie punctuală. Eu nu cred că se va ajunge în acest scenariu, pentru că e un scenariu complet nedrept pentru români. Fix oamenii care se luptă pentru a crea un cadru corect pentru români să plece de la masă. Nu! Să plece şmecherii!”.

Buzoianu a spus că „şmecherii” la care a făcut referire sunt „oameni care pur şi simplu nu înţeleg că nu se mai poate construi o Românie dublă, o Românie a unor oameni care au privilegii peste privilegii”.

Diana Buzoianu a completat spunând că nu-şi aminteşte dacă s-a discutat în şedinţele de guvern despre avizul CSM, dar că, oricum, dacă este „o problemă de procedură”, atunci aceasta va putea fi „îndreptată de urgenţă”

„Sperăm ca pe viitor, în măsura în care problemele sunt de procedură, dacă vor fi legate de procedură, să nu mai fie amânări peste amânări pe un subiect atât de important, pentru că nu văd de ce ar fi trebuit să existe două amânări ale Curţii Constituţionale pentru a se stabili că nu a fost respectată o procedură”, a conchis Diana Buzoianu.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a magistraţilor a anunţat instituţia.

Surse politice afirmă că în favoarea admiterii sesizării ICCJ s-au pronunţat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină şi Bogdan Licu.

Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost amânată de CCR de două ori, până la decizia de luni.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, în 4 septembrie, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.

