"Pensiile magistraților au căzut la CCR din cauza pripei". Ministrul Justiției susține că l-a avertizat pe premier de lipsa avizului CSM

Radu Marinescu, ministrul Justiției a declarat joi, 23 octombrie, că eșecul de la Curtea Constituțională privind reforma pensiilor magistraților a fost cauzat de „pripa” Guvernului. El a mai spus că ministerul pe care îl conduce a atenționat Executivul că era necesar să solicite avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Marinescu a criticat voalat, la Antena 3 CNN, decizia premierului Ilie Bolojan de a respinge propunerea PSD de constituire a unui grup de lucru care să elaboreze o nouă lege. El a afirmat că "o abordare unilaterală" riscă să fie respinsă din nou de CCR.

"Este o lege care a fost declarată neconstituțională pentru motive de natură extrinsecă, în esență pentru faptul că nu a fost așteptat avizul consultativ al CSM în intervalul de 30 de zile prevăzut de lege. E o declarare a legii ca neconstituțională în integralitatea sa ca urmare a acestui motiv de procedură, ceea ce ridică ipoteze de lucru, atât de abordare parlamentară, cât și de abordare într-o nouă asumare a răspunderii de către Guvern.

Însă eu cred că trebuie așteptată decizia CCR pentru că analizând acest motiv extrinsec, Curtea se va referi și la procedură și la perspectivele de emitere a unui act constituțional", a spus ministrul Justiției.

28 noiembrie este termenul până la care România s-a angajat să îndeplinească jalonul din PNRR care vizează pensiile speciale, altfel pierde 231 milioane de euro.

"Ceea ce trebuie să facem cu toții este să acționăm pentru a avea o lege constituțională pentru a închide acel jalon din PNRR. Trebuie, în mod foarte responsabil, cu toții, în Coaliția de guvernare, în Parlament și în Guvern, să stabilim o cale cât mai rapid de urmat și să avem în vedere toate aspectele care ridică chestiuni de neconstituționalitate. E necesar să avem dialog cu puterea judecătorească. Important e să parcurgem toate etapele care să asigure constituționalitatea rezultatului", a punctat Radu Marinescu.

Șeful de la Justiție consideră că propunerea lui Sorin Grindeanu, de a se înființa un grup de lucru mixt care să elaboreze o nouă lege, după decizia CCR, a fost una corectă.

"Poziția PSD a fost una cât se poate de corectă, am dorit să atingem acest obiectiv de justiție socială și de atragere de fonduri, domnul Grindeanu a zis foarte corect că este nevoie de orice fel de instrument de lucru, până la urmă și un grup de lucru, dar e necesar să atingem dezideratul de constituționalitate.

Orice fel de proiect, dacă se face în pripă, dacă e o abordare unilaterală riscă să cadă la examenul de constituționalitate, a avut o poziție de substanță și corectă. Sorin Grindeanu invită la responsabilitate atunci când s-a înregistrat un eșec din cauza pripei".

Marinescu a atras atenția, de asemenea, că Ministerul Justiției a avertizat Executivul asupra criteriilor esențiale de constituționalitate, inclusiv în ceea ce privește solicitarea avizului CSM. Guvernul a solicitat avizul CSM, dar nu așteptat cele 30 de zile, timp în care CSM putea să-l trimită.

"De la bun început, Ministerul Justiției a avertizat care sunt condițiile esențiale de constituționalitate și inclusiv am avertizat asupra necesității de a se solicita avizul CSM. Mie nu îmi e teamă decât de o nereușită în plan neconstituțional a unui proiect care reflectă intenții bune", a susținut Marinescu la Antena 3 CNN.

