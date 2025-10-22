Picată pe formă, legea pensiilor magistraților nu ar fi trecut deloc de CCR, dezvăluie Grindeanu. "Știu pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond"

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a comentat miercuri, 22 occtombrie, discuţiile din coaliţie privind un grup de lucru pe pensiile magistraţilor, și a declarat că nu a primit de la partenerii din coaliţie decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei. El a arătat că a înţeles pe surse că şi dacă proiectul ar fi trecut, pe formă, la Curtea Constituţională, ar fi picat pe fond şi a menţionat că trebuie luat de la zero.

”Noi am venit cu o propunere care, din punctul nostru de vedere, încearcă să rezolve o problemă care trebuie să îşi găsească soluţie, şi anume pensiile magistraţiilor, aceste pensii speciale, o soluţie bazată pe dialog. Astăzi, când vorbim, avem un sistem de justiţie care este în grevă, avem un sistem de justiţie care, prin reprezentanţi şi prin diverşi actori, spun că n-au avut dialog cu guvernul”, a explicat preşedintele PSD, despre discuţiile din coaliţie.

Grindeanu a precizat că ”avem un sistem de justiţie care trebuie să fie luat ca partener în acest moment, pentru a găsi soluţia potrivită pentru eliminarea acestor pensii speciale şi pentru o vârstă de pensionare absolut decentă, conform cu celelalte, sau aproape la fel cu celelalte ţări europene”.

”Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru, rapid, în care, până când se primeşte comunicarea de la CCR pe motivarea de ce a fost respins acest proiect, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte şi să facem acest proiect. N-am primit în schimb decât, să zicem aşa, o doză mare de orgoliu şi am primit transmisii live din timpul şedinţei”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

Potrivit lui Grindeanu, inclusiv preşedintele României a spus că există nişte lucruri sau anumite articole, urmare a dialogului pe care l-a avut, cu Înalta Curte, cu CSM-ul, cu actorii din domeniu, care ar trebui reformulate.

”Nu s-a ţinut cont în acest proiect de lege, angajat de către guvern, nici de observaţiile date de către preşedinte. Şi atunci lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu această soluţie care ar debloca lucrurile. Pentru că toată lumea vrea să rezolve. (..) Înţeleg pe surse că oricum proiectul, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe formă, ar fi avut respingere şi pe fond. (..)

În acest moment, pe ceea ce am văzut ca şi comunicare, că a existat o comunicare de la CCR, am văzut că acest proiect a fost respins pe formă, deci în totalitate. Deci trebuie apucat de la zero. Asta se poate face înlăturând greşelile pe care, în mod sigur, Guvernul le-a făcut la primul demers”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a menţionat că unul din lucrurile care a fost aşezat greşit, a fost această formă de lipsă de dialog.

Sorin Grindeanu a menţionat că există două modalităţi de a debloca lucrurile, să se mai vină cu o nouă angajare a răspunderii, după ce se aşteaptă motivarea, după ce sunt parcursi toţi aceşti paşi constituţionali, sau se face un proiect în Parlament şi se intră pe o zonă de aprobare parlamentară.

