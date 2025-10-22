Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene

Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim pe legea privind pensiile magistraților, a declarat miercuri, 22 octombrie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Referitor la subiectul pensiilor speciale, termenul pe care îl ştiţi foarte bine este data-limită este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon care, într-adevăr, este legat de o sumă de 231 de milioane de euro.

În ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spaţiul public de unii sau de alţii, voinţa politică a coaliţiei rămâne de a rezolva acest subiect şi ne vom îndrepta cu o soluţie care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de Curtea Constituţională.

Sunt convins că prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, va anunţa planul pentru acest subiect. În continuare mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei, astfel încât să putem să evităm penalizarea de 231 milioane de euro.

Eu nu pot să mă substitui coaliţiei de guvernare. Coaliţia de guvernare a avut nişte reuniuni, prim-ministrul a avut un cuvânt important de spus. Ceea ce vă pot spune este că, în mod evident, timpul este un factor crucial.

Prin urmare, o revizuire pe fond ar afecta şansele ca să te poţi încadra până pe 28 noiembrie. Şi atunci sunt două componente cruciale: una este că trebuie rezolvată oricum, cu deadline, fără dedline, cu PNRR, fără PNRR, şi doi este că, da, am prefera să avem aceşti 231 de milioane de euro pentru şcoli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei”, a afirmat Pîslaru.

Comisia Europeană consideră jalon îndeplinit forma proiectului propusă de Guvern, referitoare la pensiile magistraţilor, afirmă ministrul.

„Vă mai spun o dată, ce am spus şi în spaţiul public, şi o spun pentru ultima oară: Comisia Europeană, în condiţiile pe care proiectul Guvernului Ilie Bolojan le-a propus, consideră jalonul îndeplinit.

Deci, dacă noi facem această reformă, nu şi altele, nu şi multe altele, una sau încă două, primim 231 de milioane. Să fie foarte, foarte clare lucrurile. Realitatea este că termenul de şase luni este un termen care curge din Regulament. E un termen care nu are cum să mai fie întors, deci la 28 noiembrie se constată de către Comisia Europeană stadiul acelei reforme.

Ceea ce evident, voi încerca să discut vineri şi o să vedem exact care sunt nuanţele, în condiţiile în care Curtea Constituţională a avut doar observaţii de formă (…) Aş vrea să analizez împreună cu Comisia Europeană, fiind o chestiune doar de procedură, în măsura în care Comisia Europeană poate considera o aprobare condiţionată sau ceva care să poată să fie considerat că este rezolvat cu probleme tehnice pe ultimă sută de metri.

Evident, nu am foarte mari aşteptări, motiv pentru care planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim (…) Atâta timp cât Comisia Europeană ne-a dat răspunsul că pachetul pe care prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus bifează condiţiile şi este suficient pentru a obţine banii, cei 231 de milioane de euro, nu văd de ce ar trebui în acest moment să se testeze alte ipoteze”, a ma subliniat Pîslaru.

El a mai spus că, dacă legea trece pe fond, în varianta pe care a propus-o Guvernul, „am încasa jalonul de pe PNNR”.

„Dacă ar trece, aşa cum este, noi am primi acei bani de pe PNRR. Asta este afirmaţia pe care într-adevăr o să vă rog s-o reţineţi, nu că sunt în contradictoriu cu cineva sau mă contrazic cu cineva. Mai ales, nu mă contrazic cu vreun lider al coaliţiei, nu acesta este scopul meu. Eu v-am spus în ceea ce înseamnă PNRR şi MIPE, este un lucru de echipă şi aţi văzut rezultatele”, a precizat ministrul.

Luni, 20 octombrie, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

