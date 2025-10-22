Ziare.com Fara Filtru: Ep. 147 - România intră în război???

Raluca Turcan îi cere lui Grindeanu să spună de la ce "surse" a aflat că CCR pica și pe fond legea pensiilor magistraților. "Asta arată cât de adâncă e influența PSD în sistem"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 19:52
120 citiri
Raluca Turcan, deputată PNL FOTO Facebook/Raluca Turcan

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat miercuri, 22 octombrie, că a înţeles pe surse că şi dacă proiectul legii pensiilor magistraților ar fi trecut, pe formă, la Curtea Constituţională, ar fi picat pe fond şi a menţionat, apoi, că totul trebuie luat de la zero.

Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat, la scurt timp, la afirmațiile liderului social-democrat și i-a cerut acestuia să explice "cum se face că, de fiecare dată când apare o reformă care atinge privilegii, apar şi sursele din interiorul sistemului care o anunţă moartă din fașă".

"Sorin Grindeanu știe pe surse că reforma pensiilor magistraților ar fi fost respinsă pe fond de Curtea Constituțională. Ar fi interesant de aflat de unde știe un lider politic acest lucru. În condițiile în care comunicatul CCR nu preciza acest lucru, iar judecătorii CCR nu se pot pronunța înainte ca o decizie să fie făcută publică. Oare direct de la judecătorii numiți la CCR de PSD, care au blocat reforma?", a punctat pe Facebook deputata.

Turcan mai spune că, prin ceea ce a declarat Grindeanu, "asta arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem".

"Când un fost premier PSD vorbește cu atâta siguranță despre deciziile Curții Constituționale, asta arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem.

Sistemul pe care personal l-am apărat în Parlament și în stradă împotriva apucăturilor de subordonare de către PSD Dragnea, și care aștept să înțeleagă ca nu e corect să se îndârjească în menținerea unor privilegii total disproporționate față de oamenii simpli, contribuabili, și nici chiar față de celelalte puteri ale statului român".

În final, deputata PNL le-a transmis social-democraților că sunt ipocriți pentru că invocă "responsabilitatea în fața unei reforme pe care tocmai ei o subminează".

"E ipocrit ca PSD să invoce azi responsabilitatea în fața unei reforme pe care tocmai oamenii săi o subminează. Justiția se construiește în primul rând prin lege, cu respect față de contribuabili și față de principiul echității", a conchis Raluca Turcan.

#lege pensii magistrati, #Raluca Turcan PNL, #grindeanu, #surse ccr , #criza coalitie
