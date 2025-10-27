Magistrații revin la masa dialogului cu Guvernul. Grindeanu, nu premierul Bolojan, a făcut anunțul despre un nou proiect pentru pensiile speciale. „Nu vreau să iau paternitatea nimănui”

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat luni, 27 octombrie, că reprezentanţii magistraţilor sunt de acord să revină la masa dialogului şi că va propune marţi, 28 octombrie, în coaliţie, să facă rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspunderii, pentru că nu vrea să ia paternitatea nimănui pe proiectul privind pensiile magistraţilor.

”N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, am făcut ca să folosim timpul mort din aceste zile. Pe mine mă obsedează două aspecte. Unul, că România are nevoie de o nouă lege, urgent (..) şi doi, pentru că avem şi un deadline cu 28 noiembrie şi atunci noi, în aceste zile, stăm şi ne uităm unii la alţii şi ne măsurăm orgolile”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Antena 1.

Sorin Grindeanu a spus că din discuţiile cu reprezentanţii din justiţie, aceştia vor să se aşeze la masă.

”Eu am avut o întâlnire în urmă cu câteva zile cu, să spunem, actorii principali din justiţie, întrebând un singur lucru, nimic altceva: sunteţi de acord să reveniţi la masa dialogului, fiindcă trebuie să recunoaştem cu toţii că există acum o lipsă de dialog între guvern şi această putere, puterea judecătorească, şi oamenii au spus, da, suntem de acord să revenim la masa dialogului. Asta a fost. Asta voi propune mâine în coaliţie, să le spun ce am discutat şi să facem rapid un nou proiect care să fie aprobat în Parlament sau prin angajarea răspundării. Nu vreau să iau paternitatea nimănui”, a mai afirmat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a menţionat că el nu a discutat nici de termene, nici de perioadă de tranziţie, nici de cuantumul pensei.

”Am vrut doar să văd dacă putem face un pas înainte. Dar sunt lucruri care nu sunt negociabile. Da, vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieşi la pensie la 65 de ani. Da, nu poţi să ai pensia cât ai avut salariul. Astea sunt lucruri care sunt nenegociabile”, a subliniat Grindeanu.

