Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, 20 octombrie, după hotărârea CCR de neconstituționalitate a proiectului privind pensiile magistraților că, în funcție de motivarea Curții, de decizia în coaliție, ar putea fi reluată procedura de adoptare a proiectului, menționând că o soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii Guvernului.

Abrudean a reiterat că premierul Ilie Bolojan nu are niciun motiv să demisioneze.

'Nu am cum să comentez, evident, decizia CCR. Am spus că, din punctul meu de vedere, premierul nu are de ce să demisioneze. Din perspectiva Guvernului, și-a îndeplinit obiectivul, respectiv de a pune în acord cu jaloanele din PNRR și așteptările românilor o temă sensibilă mult așteptată. Mai departe, vedem în funcție de motivare, de care va fi decizia în coaliție, se reia procedura, se reia parcursul, mai sunt încă lucruri de pus la punct, e cam prea la cald ca să pot să am un răspuns', a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă premierul ar putea să-și angajeze din nou răspunderea pentru acest proiect, Abrudean a spus: 'Este și aceasta este o soluție, totdeauna, sigur, depinde foarte mult de ceea ce dorește premierul să facă în continuare și de ce se discută în coaliție'.

Pe de altă parte, reacția premierului la decizia Curții Constituționale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul, minuta după ședința de luni, a informat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

