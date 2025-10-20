Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 17:18
347 citiri
Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului FOTO Hepta

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, 20 octombrie, după hotărârea CCR de neconstituționalitate a proiectului privind pensiile magistraților că, în funcție de motivarea Curții, de decizia în coaliție, ar putea fi reluată procedura de adoptare a proiectului, menționând că o soluție ar putea fi și angajarea din nou a răspunderii Guvernului.

Abrudean a reiterat că premierul Ilie Bolojan nu are niciun motiv să demisioneze.

'Nu am cum să comentez, evident, decizia CCR. Am spus că, din punctul meu de vedere, premierul nu are de ce să demisioneze. Din perspectiva Guvernului, și-a îndeplinit obiectivul, respectiv de a pune în acord cu jaloanele din PNRR și așteptările românilor o temă sensibilă mult așteptată. Mai departe, vedem în funcție de motivare, de care va fi decizia în coaliție, se reia procedura, se reia parcursul, mai sunt încă lucruri de pus la punct, e cam prea la cald ca să pot să am un răspuns', a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă premierul ar putea să-și angajeze din nou răspunderea pentru acest proiect, Abrudean a spus: 'Este și aceasta este o soluție, totdeauna, sigur, depinde foarte mult de ceea ce dorește premierul să facă în continuare și de ce se discută în coaliție'.

Pe de altă parte, reacția premierului la decizia Curții Constituționale privind proiectul de lege referitor la pensiile magistraților va fi formulată după ce CCR va emite comunicatul, minuta după ședința de luni, a informat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional.

George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților....
PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
Decizia Curții Constituționale de a admite obiecția Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii pensiilor magistraților a provocat reacții imediate în mediul politic. Printre...
#lege pensii magistrati, #mircea abrudean, #CCR, #reluare procedura , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
  2. Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
  3. Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
  4. Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite
  5. Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”
  6. Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
  7. Datoriile CFR blochează circulația a peste 30 de trenuri de călători. De când se suspendă totul și care sunt garniturile feroviare trase pe dreapta
  8. Ludovic Orban sare în apărarea Guvernului Bolojan după decizia CCR: „Nu există niciun motiv ca premierul să-și depună mandatul”
  9. Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
  10. Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026