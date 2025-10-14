Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el apreciind că actuala coaliţie va funcţiona cel puţin un an sau doi.

Întrebat dacă premierul ar trebui să plece din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi respinsă de CCR, Nicuşor Dan a răspuns luni, 13 octombrie, pentru stirileprotv.ro. că ”nu este cazul unei demisii” şi că i-a transmis acest lucru premierului Bolojan.

”Dreptul nu este o ştiinţă exactă. Există interpretări, pentru că dreptul foloseşte limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguităţi, în textele de lege există ambiguităţi, în Constituţie există interpretări care pot să fie diferite. N-a fost o reavoinţă”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a spus că speră ca legea privind pensiile magistraţilor să treacă la CCR, adăugând că ”vom vedea ce se va întâmpla”.

Întrebat despre varianta destrămării actualei coaliţii, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu există acest scenariu.

”Vă spun cu toată responsabilitatea. Am interacţionat mai mult înainte de formarea guvernului, mai puţin acum, pentru că s-a format un guvern şi el se ocupă de problemele administrative, am interacţionat şi cu liderii în ansamblu lor şi cu lideri în discuţii individuale, nu există acest scenariu. Adică fiecare din cele patru partide şi respectiv minorităţile naţionale înţeleg că este în interesul naţional, în acest moment, în interesul României, să rămână la guvernare. Nu există riscul că pe puţin un an sau doi din momentul ăsta, ca această coaliţie să nu funcţioneze”, a afirmat Nicuşor Dan.

Curtea Constituţională, sesizată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea care reglementează vârsta de pensionare a magistraţilor şi calculul pensiei, a amânat până acum de două ori luarea unei decizii. Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.

Deşi s-a discutat mult în spaţiul public despre pierderea legitimităţii Guvernului, dacă legea nu ar trece de testul de constituţionalitate, lideri politici din toate partidele au apreciat în ultima perioadă că Guvernul nu ar trebui să plece din funcţie.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că nu orice propunere a Guvernului sau a politicienilor este obligatoriu să fie constituţională.

”Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, crede Grindeanu, adâugând, de asemenea, că nu trebuie să pice Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege.

