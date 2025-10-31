Gelu Duminică, după propunerea AUR privind pornografia: „Subsemnatul, posesor de fibră optică, în nemernicia mea de păcătos, solicit acces la conținut (educativ) pentru adulți”

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 08:52
Sociologul Gelu Duminică FOTO Facebook/Universitatea din București

Sociologul Gelu Duminica a postat o reacție ironică la adresa propunerii venite din partea partidului AUR legată de interzicerea conținutului pornografic. „Filmele pentru adulți sunt problema”, spune sociologul care susține că se va conforma la propunerea de a veni cu „dosar cu șină” pentru a acea acces la astfel de conținut.

„Parlamentarii AUR vor să ne protejeze de filmele porno. Și nu, nu e glumă. Dă-o naibii de sărăcie, de analfabetism funcțional și de corupție. Filme pentru adulți îs marea problemă.

Așa că au făcut o propunere legislativă care să reglementeze ce să faci dacă vrei să ai un canal TV pentru adulți acasă: dosar cu șină. Cu buletin, adeverință de la medic, recomandare de la preot și, eventual, certificat de virginitate”, spune Gelu Duminică.

Sociologul a declarat că se conformează și a întocmit o cerere pentru accesul la conținutul pentru adulți.

„Subsemnatul, cetățean român posesor de fibră optică, în nemernicia mea de păcătos, solicit acces la conținut (educativ) pentru adulți. Jur pe roșu că nu mă uit în plen, ci doar acasă, cu lumina stinsă și volumul dat încet. Atașez dovada că nu sunt parlamentar și că știu să dau skip la reclame”, scrie Duminică care încheie spunând că așteaptă aprobarea.

Parlamentarii AUR cer ca persoanele care vor să intre pe site-uri interzise celor sub 18 ani să poată să facă asta numai după ce depun o cerere scrisă la furnizorul de internet.

Cererea va fi depusă fizic sau electronic și va trebui să conțină:

- datele de identificare ale solicitantului

- acceptarea explicită a responsabilității pentru accesarea conţinutului interzis minorilor

și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Totodată, furnizorii de internet vor fi obligaţi să păstreze evidenţa acestor cereri timp de 5 ani.

Nici administratorii site-urilor n-ar scăpa. Ei ar putea fi plăti amenzi, dacă nu vor asigura:

a) filtrarea și interzicerea automată a accesului pentru minori

b) afişarea de mesaje de avertizare și informare clare, înainte de accesarea

conţinutului

c) auditarea anuală a sistemelor de protecţie, realizată de terţi independenţi acreditaţi.

Se pregătesc amenzi și pentru cei care au magazine de tip Sex Shop. Astfel, ei vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei, dacă permit accesul minorilor sau dacă au o astfel de afacere la o distanţă mai mică de 250 de metri faţă de o școală.

Proiectul de lege a fost respins de Senat, dar va ajunge la vot în Camera Deputaților.

