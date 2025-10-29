O nouă lege stabilește amenzi uriașe pentru vânzătorii care refuză să schimbe produsele neconforme. Ce trebuie să facă cumpărătorii

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:18
O nouă lege stabilește amenzi uriașe pentru vânzătorii care refuză să schimbe produsele neconforme. Ce trebuie să facă cumpărătorii
Vânzătorii care refuză să înlocuiască produsele neconforme riscă amenzi între 5.000 și 25.000 de lei. Camera Deputaților a adoptat o lege care completează cadrul legal privind protecția consumatorilor, introducând sancțiuni clare pentru comercianții care nu respectă drepturile cumpărătorilor.

În expunerea de motive se arată că Ordonanţa de urgenţă nr.140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne, transmite Agerpres.

Potrivit iniţiatorilor, ordonanţa prevede următoarele: „consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice”, dar, din păcate, aceasta nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi, au explicat iniţiatorii proiectului.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

