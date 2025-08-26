Medicii, obligați să acorde consultații în policlinicile spitalelor. Amenzile dure pentru nerespectarea prevederii

Medicii, obligați să acorde consultații în policlinicile spitalelor. Amenzile dure pentru nerespectarea prevederii
Medicii care lucrează în spitalele de stat vor fi obligați să acorde și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână.

Pentru cei care nu respectă regula, Ministerul Sănătății a pregătit și sancțiuni: avertisment scris la prima constatare și amendă de 20.000 lei începând cu a doua constatare. Măsura este inclusă într-un proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, ce urmează să facă parte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul se pregătește să își asume răspunderea.

Ministerul Sănătății a anunțat, luna trecută, și dublarea programului din ambulatoriile spitalelor, prin organizarea a două ture pe zi, pe care să le efectueze toți medicii din secții, prin rotație.

Majoritatea ambulatoriilor din spitale au, în acest moment, program în prima jumătate a zilei.

De asemenea, toți medicii din spital, inclusiv șefii de secție, vor fi obligați să acorde consultații și în ambulatoriu, mai spunea ministrul Rogobete.

