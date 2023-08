Republica Moldova a adoptat o lege ultraprogresistă pentru economie. Actul similar în România datează din 1990

Dumitru Alaiba, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova, a anunțat pe Twitter faptul că Parlamentul moldovean a votat Legea 242 care reglementează relațiile între asociații/fondatorii societăților comerciale din Republica Moldova. Prin contrast, în pofida numeroaselor completări aduse legii, România încă funcționează în baza legii nr 31/1990.

Alaiba a numit legea nr. 242 una dintre cele mai progresiste proiecte legislative pe această temă din Europa. ”Înainte de acest vot, nimic nu era permis. Acum totul este permis în limita legii. O mare schimbare în filosofia legislativă a țării” a conchis ministrul pe Twitter.

#Moldova parliament just voted one of the most progressive company legislations in Europe. I kid you not. Before this vote nothing was allowed. Now - everything is allowed unless clearly forbidden by law. Big change in the philosophy of the law.

🧵about the main changes⤵️: