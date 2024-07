Ce riscă România din partea Comisiei Europene după adoptarea legii care permite vânătoarea la urși. Aproape 100.000 de români au semnat o petiție

România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru vânătoarea de urși, avertizează Gabi Păun, reprezentantul Agent Green. Asociația condusă de Păun a inițiat o petiție împotriva acestui proiect de lege, semnată de aproape 100.000 de români.

Problema vânătorii urșilor în România este discutată intens doar în urma tragediilor, însă soluțiile sunt rareori implementate eficient. La fel se întâmplă și în prezent: parlamentarii s-au adunat pentru a aproba o lege după tragedia produsă pe Jepii Mici, când o tânără a murit după ce a fost atacată de un urs.

Camera Deputaților a adoptat, luni, 15 iulie, în sesiune extraordinară, modificările aduse legii vânătorii. Potrivit acestor modificări, doar în 2024 vor putea fi împușcați aproape 500 de urși. Același număr este aprobat și pentru anul viitor.

Plan de acțiuni aprobat din 2018, uitat de autorități

Gabi Păun susține că vina pentru situația urșilor din România o au guvernanții care, deși au un plan de acțiune, aprobat din 2018 și acceptat inclusiv de organizațiile de protecția animalelor, nu îl pun în aplicare.

„L-am întrebat pe fostul ministrul Tánczos Barna de ce nu-l aplică, și a zis că e prost, e slab. Păi fă altul mai bun. Dar de ce este prost? Explică, pentru că e un plan național de acțiune aprobat de ministru, publicat în Monitorul Oficial, după ce a fost dezbătut cu toți factorii implicați: guvernamentali, neguvernamentali, asociații, alte autorități. Chestii de bun simț care sunt preluate din alte țări și adaptate la situația din România. Adică nu e mare filozofie și include și chestia asta de educație, dar nu doar a oamenilor care trăiesc aproape de habitatul ursului. Cum să-și protejeze gospodăriile, să nu mai aibă vizitele astea pe care se plătesc.

Apropo, nu mi se pare normal să dai compensație unuia care nu are gospodăria protejată sau unuia care s-a dus cu animalele în habitatul ursului fără protecție. Măcar funcționează chestia cu despăgubirile? Problema e că și asta e o chestie de discutat. Despăgubirile au devenit un fel de afaceri. Așa suntem campioni la despăgubiri, că mă uitam la statistici și vedeam Croația are aceeași densitate de urși ca noi aproape. Dar la despăgubiri, pe noi în România ne costă cam 200 de euro pe urs, dacă ne raportăm la populația declarată de stat, și pe la ei costă vreo doi-trei euro pe urs. Înseamnă și asta ceva. Înseamnă că ei aplică un plan național de acțiune pentru gestionarea populației de urși, adică prevenție, coexistență, educație. România nu aplică, deși îl are. Avem un plan național de acțiune din iulie 2018, deci au trecut șase ani”, spune Păun.

Educarea populației și măsurile simple care ar duce la evitarea tragediilor

Agent Green a dat Ministerul Mediului în judecată pentru că nu aplică acest plan de acțiuni și așteaptă finalizarea procesului în care justiția din România să oblige guvernul să-și pună în aplicare propria lege. Planul de acțiune ar însemna inclusiv educarea populației, iar Gabi Păun este convins că ar fi dus la evitarea multor tragedii, poate chiar și cea de pe Jepii Mici.

"Dacă ar fi fost pregătiți în acel moment, Diana și prietenul, amândoi ar fi fost în viață acum. Pentru că ar fi știut că nu trebuie să țipe, că nu trebuie să o ia la fugă și ar fi avut și spray cu piper pe care să-l folosească la momentul potrivit. Atât de simplu era de evitat tragedia. Mai mult, sunt foarte indignat că acest caz nu trebuia să ajungă să se întâmple, pentru că acel urs a fost semnalat pe potecă de mai mult timp de mai mulți turiști. În orice țară, dacă apare un urs pe o potecă, se închide imediat poteca la ambele capete, la toate intersecțiile, și se face un anunț că nimeni nu mai poate trece pe acolo decât pe propria răspundere.

Deci era o chestie banală, care nu știu cine trebuia să o facă: Jandarmeria, Romsilva, administrația parcului, Primăria Bușteni, toți la un loc. Chestia asta trebuia să se întâmple. Și nu s-a întâmplat. Și atunci, literalmente, cei care se întâlnesc azi în parlament, cu girul președintelui Iohannis, care a zis să taie numărul mare de urși, nu fac decât să se hrănească din cadavrul fetei cu emoții primare, neprocesate, josnice. Noi continuăm cu procesul împotriva Ministerului Mediului, pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile și nici nu s-a apucat de acel plan național de acțiune.

Sesizare la Comisia Europeană

Gabi Păun atrage atenția că actuala lege propusă nu rezolvă problema conflictelor dintre oameni și urși, ci hrănește doar isteria și dorința vânătorilor de trofee. "N-are cum, că n-are logică. România va avea în continuare problema... cum să zic? A demonizat atât de mult ursul, și dacă sunt 7.000, și dacă sunt 1.500, și dacă sunt 100 sau singurul urs rămas în România, populația tot needucată este. Și atunci, cred că dacă mergem pe acest drum, mergem către extincție. Adică emblemă națională, ursul cu care ne mândrim, va mai rămâne pe eticheta unei beri și cam atât. Rămânem fără, pentru că nu poate supraviețui. Prostie mare", avertizează el.

Agent Green a colectat aproximativ 83.000 de semnături pentru a opri această lege, intenționând să le înmâneze președinților Camerei Deputaților și Senatului, precum și președintelui țării. Asociația a sesizat Comisia Europeană, care a avertizat că România ar intra direct în infringement dacă legea este adoptată. „Ne-au spus că dacă România adoptă această lege, intră în infringement direct. Nu există niciun dubiu,” spune Păun.

Pe lângă demersurile naționale, Agent Green pregătește o sesizare oficială scrisă pentru Comisia Europeană, așteptând motivarea Curții de Apel în procesul împotriva Ministerului Mediului pentru neaplicarea planului național de acțiune. Această decizie ar putea influența acțiunile ulterioare și sancțiunile aplicate României de către Comisia Europeană.

