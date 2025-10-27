România ar putea să devină prima țară din lume care impune control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie avertizează că legea propusă nu este potrivită FOTO Pixabay

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) avertizează că proiectul de lege privind auditarea cibernetică obligatorie şi cu plată a prosumatorilor ar transforma România în prima ţară din lume care impune un control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor, încălcând patru directive europene.

Organizaţia susţine că iniţiativa nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci urmăreşte interese economice ale unor companii care ar obţine contracte importante pentru auditarea invertoarelor.

APCE subliniază că verificarea obligatorie a peste 260.000 de prosumatori şi 330.000 de invertoare este costisitoare, dificil de realizat şi descurajează investiţiile în energia verde, punând în pericol tranziţia energetică a României.

"Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) atrage atenţia că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii care ar urma să câştige contracte uriaşe pentru auditarea invertoarelor. România ar deveni, astfel, prima ţară din lume care impune un control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor, încălcând nu numai 4 Directive Europene dar şi principiile pieţei unice europene şi drepturile fundamentale ale proprietarilor de sisteme fotovoltaice", se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit APCE, un grup de 25 de parlamentari a iniţiat o propunere de lege "2 în 1": audit cibernetic obligatoriu al tuturor invertoarelor din România, efectuat de Direcţia Naţională de Securitate Cibernetică (DNSC), o instituţie fără competenţe în domeniul energiei, şi limitarea producţiei diurne a prosumatorilor. Aceasta este a doua tentativă de introducere a unei auditări cibernetice obligatorii şi cu plată pentru prosumatori, după cea respinsă anul trecut şi iniţiată de Ministerul Energiei.

Ads

"Cu alte cuvinte, în loc să fie auditate marile parcuri fotovoltaice - adevăratele posibile puncte vulnerabile pentru sistemul energetic naţional - se propune verificarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori şi 330.000 de invertoare de cel puţin 77 de mărci şi 4.000 de modele diferite. O misiune imposibilă, costisitoare şi absurdă", susţine sursa citată.

În context, Asociaţia Prosumatorilor atrage atenţia că această iniţiativă descurajează masiv investiţiile în energia verde şi riscă să blocheze tranziţia energetică a României.

"România nu trebuie să devină un laborator al experimentelor legislative dictate de emoţie sau interese de grup. Ne opunem cu fermitate transformării unui spectacol IT într-o politică energetică naţională. Prosumatorii sunt parteneri ai tranziţiei verzi, nu inamici ai statului", a declarat Dan Pîrşan, preşedinte APCE, în comunicatul citat.

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România a transmis deja poziţia sa oficială Parlamentului şi tuturor instituţiilor responsabile, solicitând respingerea acestei iniţiative abuzive şi revenirea la o abordare raţională, bazată pe interesul public, nu pe scenarii alarmiste, se mai arată în comunicat.

Ads