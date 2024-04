Banca: Efectul legii darii in plata asupra creditelor in derulare ar putea fi mai mic decat cel estimat

Legea darii in plata ar putea avea un efect mai mic asupra creditelor in derulare decat cel estimat, insa pe de alta parte impactul negativ este semnificativ, cu o inasprire a conditiilor financiare, prin cresterea avansurilor si costurilor de creditare, apreciaza economistii UniCredit Bank in raportul trimestrial.

"In timp ce legea Darii in Plata ar putea conduce la o inasprire a conditiilor financiare, efectul asupra creditelor in derulare ar putea fi mai mic decat cel estimat. Legea ar putea fi declarata neconstitutionala deoarece modifica retroactiv contractele de credit", noteaza economistii UniCredit Bank in raportul trimestrial, transmis de News.ro.

Darea in plata: Ciolos crede ca ar putea arunca in aer sistemul bancar

Daca legea s-ar aplica contractelor in vigoare, cei care vor apela la lege si-ar putea pierde accesul la piata creditelor ipotecare pentru o perioada indelungata.

Totodata, darea in plata ar putea genera o crestere a avansurilor si costurilor, conducand la o temperare a creditarii imobiliare, care ar putea incetini revenirea din sectorul constructiilor rezidentiale.

Legea darii in plata se aplica doar creditelor pentru locuinte cu garantii imobiliare. Daca legea intra in vigoare, persoanele care au luat imprumuturi de acest tip pot scapa de orice plata daca cedeaza creditorului locuinta cumparata pe credit.

Senatorii au adoptat, cu unanimitate de voturi, legea darii in plata, dupa ce a fost trimisa de presedinte inapoi pentru reexaminare. Senatul este prima Camera sesizata, dar decizia finala apartine Camerei Deputatilor.

Membrii Senatului au decis ca programul Prima Casa sa ramana sub incidenta legii, dar au admis totodata propunerea BNR privind introducerea unui plafon maxim al creditului de 150.000 de euro pentru imobilele cu destinatie de locuinta, care vor fi luate in calcul la aplicarea legii.

Ads

Profesorii de economie avertizeaza: Darea in plata e o injectie cu arsenic!

BNR si asociatiile bancherilor au cerut in repetate randuri parlamentarilor, verbal si prin amendamente, ca programul guvernamental Prima Casa sa fie scos din prevederile legii, dar senatorii au respins aceasta propunere.

Premierul Dacian Ciolos a declarat, luni, la Alba Iulia, ca sustine legea darii in plata, dar ca aceasta trebuie sa vizeze concret cazurile sociale, si nu sa rezolve problemele speculatorilor imobiliari, atragand atentia ca o asemenea lege "ar putea arunca in aer sistemul bancar, daca nu este bine gandita".

Pozitia oficiala a Guvernului la Legea darii in plata: 3 obiectii, 5 propuneri de modificare

Copresedintele PNL Alina Gorghiu a afirmat la randul sau ca liberalii au convenit sa sustina, in dezbaterile din Camera Deputatilor asupra Legii darii in plata, eliminarea plafonului privind creditele introdus in Senat, precum si exceptarea programului "Prima Casa" din prevederile legii.

PNL vrea si ca legea sa se aplice in continuare contractelor aflate in derulare, considerand ca nu se pune problema retroactivitatii.