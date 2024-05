Legea darii in plata: A inceput haosul - datornicii, bancile si recuperatorii se dau in judecata unii pe altii

Legea darii in plata nu a intrat in vigoare nici de 10 zile si deja isi face simtite efectele...in justitie. Din 13 mai au fost deja inregistrate opt procese care au in centru actul normativ.

In sapte cazuri, reclamanti sunt debitorii, iar ca parati figureaza fie banci, fie firme de recuperare creante, arata Profit.ro.

Bancpost SA este implicata in doua dosare, Piraeus Bank SA in unul, Banca Romaneasca in unul si BCR in unul.

Vrei sa beneficiezi de Legea darii in plata? Cat trebuie sa scoti din buzunar

In doua dosare, debitorii reclama firmele de recuperare creante care au preluat datoriile lor catre banci rezultate din credite ipotecare.

Este inregistrat insa si un proces in care o banca contesta procedura prin care un client intentioneaza sa-si dea in plata imobilul achizitionat prin credit ipotecar. Unicredit Bank a contestat in instanta notificarea facuta de un client care vrea sa beneficieze de legea darii in plata. Pasul urmator este ca banca sa conteste legea la Curtea Constitutionala, informeaza Digi 24.

Potrivit datelor BNR, exista 17.500 de romani cu credite ipotecare de sub 150.000 de euro neperformante, in valoare de 2,83 de miliarde de lei. Inca peste 1.800 au credite neperformante de peste 150.000 de euro, cu o valoare 2,3 miliarde de lei, dar doar o parte s-ar incadra in plafonul legii.