Legea Mirosurilor. Interesele care au oprit aplicarea normelor. Ministra Mediului: „Costă mai puțin să poluezi decât să pui filtre”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri, 30 iulie, într-un nou episod al rubricii UPDATE POLITIC de pe Ziare.com că „legea mirosurilor”, existentă încă din 2020, nu este funcțională din cauza lipsei normelor de aplicare, fapt care permite continuarea poluării fără sancțiuni clare. Situația, spune Diana Buzoianu, afectează zilnic zeci de mii de români care trăiesc în mirosuri insuportabile cauzate de gropi de gunoi, deșeuri arse sau activități industriale netratate corespunzător.

„Legea mirosurilor este o lege care trebuia să fie pusă în aplicare din 2020. Ea există din 2020 și nu are nici până în ziua de astăzi norme de punere în aplicare. Suntem în discuții cu Ministerul Sănătății încercând să facem normele de punere în aplicare ca în sfârșit legea aceasta să fie și pusă în practică. De fapt, în realitate vorbim de sancțiuni care n-au putut să fie verificate și aplicate până în momentul de față din simplul motiv că nu au fost stabilite criteriile foarte clare pentru aceste contravenții sau vorbim de cazuri foarte grave, infracțiuni. Pe scurt, da, este o problemă uriașă”, a spus ministra Mediului pentru Ziare.com.

În debutul mandatului, Diana Buzoianu a ordonat un control tematic la Garda de Mediu asupra gropilor de gunoi municipale. Rezultatul: 1,8 milioane de lei în amenzi. Însă problema reală, spune aceasta, nu este lipsa sancțiunilor, ci faptul că sistemul e ineficient și oamenii rămân expuși.

„Problema a rezultat inclusiv în urma controlului tematic pe care l-am ordonat la Garda de Mediu la începutul mandatului. Am cerut practic un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale și s-a întors acest control cu 1,8 milioane de lei amenzi date, dar pe noi nu ne încântă la final amenzile, că nu despre amenzi este vorba. Noi vrem să știm că se și rezolvă problemele pe fond. O problemă este legată de miros. Mirosul se rezolvă în momentul în care ai o lege aplicabilă. Legea astăzi nu este aplicabilă, că nu are norme de aplicare. Și tocmai de aceea, pornind și de la controlul tematic, trăgând această concluzie, am început să lucrăm pentru normele de aplicare ale legii mirosurilor, care sunt de mult timp așteptate și care sunt o nevoie reală pentru mii și mii și mii de români care, uneori, nu își pot deschide geamul la propria lor casă”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu.

Interese care au blocat legea

Diana Buzoianu a explicat că, în lipsa sancțiunilor reale, operatorii economici aleg să nu investească în măsuri de filtrare și prevenție pentru că pur și simplu e mai ieftin să suporte eventualele consecințe, dacă apar.

Întrebată dacă ea crede că anumite interese au stat în calea aplicării legii, ministra a răspuns: „Dar nu este un „credeți că”. Sigur așa este. Sigur așa este pentru că aceste mirosuri pot să nu existe în măsura în care sunt luate măsurile necesare să nu fie poluată o zonă întreagă, cartiere întregi. Măsurile astea însă costă. Ele costă. Și atunci cineva își face un calcul. Are sens să dau bani pe filtre? Sau oamenii suportă și merg înainte și fac mai mult profit? Are sens să iau toate măsurile necesare să mă asigur că nu ajunge poluarea asta la oameni? Eu pot să fac asta. Operatorii economici care gestionează cantități de deșeuri sau rafinările mari sau toți acești operatori care pot fi poluatori la final iau măsuri care ar putea să fie puse în aplicare ca să nu polueze. Întrebarea este pentru ei întotdeauna una economică. Dacă nu le implementează, câștigă niște bani. Și atunci noi trebuie să le spunem foarte clar că există niște sancțiuni reale, că s-ar putea să-i coste mai mult să nu le pună în aplicare decât să înceapă să pună în aplicare niște măsuri pe care, de altfel, de ani de zile știu și ei că ar fi trebuit să le pună în aplicare”.

