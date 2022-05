Mult așteptata lege offshore ar putea fi adoptată de Parlament până la finalul lunii iunie. Cel puțin așa speră experții din energie. Iar din acel moment ar putea începe negocierile privind exploatările de gaze naturale din Marea Neagră.

Ministrul Energiei a declarat joi, 5 mai, că proiectul legii offshore are avizul Consiliului legislativ, termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 mai şi apoi va intra în comisie. Iar Cătălin Niță, directorul executiv al Federației Patronale Petrol și Gaze (FPPG) s-a arătat optimist în ceea ce privește adoptarea acestui proiect.

”Azi, a trecut deja de o comisie avizatoare, Comisia juridică, a primit avizul Consiliului Economic şi Social şi cred că săptămâna viitoare sunt şanse mari şi reale să intre în dezbatere cel puţin în comisia raportoare de energie. Nu ştiu exact dacă preşedinţii de comisii vor face o şedinţă comună cu cele două comisii raportoare, respectiv Comisia de energie şi Comisia de buget. Pot spune că aşa cum s-au mişcat lucrurile până acum văd un orizont de timp de aprobare a acestui proiect de lege posibil în această sesiune parlamentară, deci până la finalul lunii iunie, ceea ce ne bucură foarte tare”, a spus Niţă.

Cand am putea avea gaze din Marea Neagră

Profesorul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat într-un interviu acordat pentru Ziare.com crede că dacă legea va cuprinde modificările solicitate de operatori, în anul 2023 ar putea începe lucrările, însă gazul ar putea curge prin conductele din România în câțiva ani.

Pe de altă parte, el a mai spus că operatorii au unele nelămuriri în ceea ce privește acest proiect legislativ și vor să limpezească lucrurile până să se pună de acord în privința unui contract.

”Dacă legea intră așa cum este făcută în momentul de față, este posibil să reluăm acest proces peste patru ani, cum am făcut în 2018, oamenii să fie nemulțumiți și din nou să se blocheze tot.

Dacă vor fi aduse unele modificări, se va lua decizia de a se investi cel mai devreme în 2023, cu o abordare optimistă de câțiva ani, din punctul meu de vedere. Nu cred că vor putea începe mai devreme lucrările. Până la urmă este normal. Gândiți-vă că apare legea în vară. După acest moment trebuie făcute niște demersuri legale, să se semneze niște contracte, apoi trebuie făcute cash-flow-uri, iar acestea trebuiesc să treacă prin CA (Consiliul de Administrație), prin AGA (Adunarea Generală ale Acţionarilor). Păi numai să convoci AGA durează 40 de zile. Deci dacă iei în considerare doar termenele legale, probabilitatea de a începe anul acesta este aproape nulă.

Nu este doar o simplă decizie. Trebuie să ai în spate finanțare, echipe create, nu poți să spui că te apuci ”de mâine”. BSOG-ul (Black Sea Oil&Gas), de exemplu, ca să obțină toate autorizațiile necesare a avut nevoie de 14 ani. Atunci nu exista legea offshore, dar, totuși, este o perioadă mare de timp”, a explicat expertul în energie.

Am putea extrage atâtea gaze din Marea Neagră încât să avem un excedent și să exportăm?

Dumitru Chisăliță crede că am putea, în câțiva ani buni, să ajungem la nivelul în care am putea exporta gaze extrase din Marea Neagră, însă totul ține de consumul național.

”La momentul atingerii vârfului de exploatare, în situația în care consumul nostru nu se modifică semnificativ de ceea ce avem în momentul de față, noi am avea capacitatea ca într-un interval de 7-10 ani să exportăm gaz.

Dar dacă o să racordăm încă 1,8 milioane de consumatori casnici, așa cum este politica României până în 2025, vom trece 4.000 de megawați de pe cărbune pe gaze naturale, în acel moment cantitatea pe care noi putem s-o exportăm se reduce foarte mult”, a precizat expertul.

Potrivit specialistului în energie, datele de anul trecut arătau un consum de 11,2 miliarde de metri cubi pe an, ”în condițiile în care Azomureș a fost închis jumătate de an, iar alte companii, cum ar fi Alro, de exemplu, și-au redus de asemenea, consumul de gaz.

Probabil dacă aceste companii funcționează la capacitate normală, noi consumăm undeva la 12 miliarde de metri cubi pe an”, a mai precizat Chisăliță.

Spre ce țări am putea exporta gaz din Marea Neagră

În ipoteza că am putea produce atât de multe gaze încât să exportăm, de acestea ar putea beneficia țările vecine. Dar dacă vindem gazul care rămâne în perioada verii, când consumul este mai mic, s-ar putea ca iarna să fim nevoiți să importăm.

Doritori sunt foarte mulți. Moldova, Ucraina, Slovacia, Ungaria, Serbia, Bulgaria ar putea lua gaz de la noi. Însă dacă vom crește foarte mult consumul vom avea nevoie de o parte mare din aceste gaze naturale. Dacă vom avea 2 milioane de clienți casnici plus încă 4.000 de megawați energie electrică pe gaze, încă cel puțin cu 6 miliarde de metri cubi pe an vom crește consumul. Deci 6 miliarde, cu un deficit de 5 miliarde în să spunem 10 ani, sunt 11 miliarde de metri cubi, iar cantitatea maximă pe care am extrage-o din Marea Neagră este estimată undeva la 12 miliarde de metri cubi. Am fi undeva la limită ne-ar mai rămâne 1-2 miliarde de metri cubi să le vindem.

”Dar dacă noi am ajunge la aceste cifre, consumatori casnici plus energie electrică, noi iarna am avea niște vârfuri de consum foarte mari pe care nu le-am putea acoperi de fapt din producția internă. Și atunci am fi în situația în care am vinde vara și am importa iarna.

Iar acest lucru s-ar putea întâmpla dacă nu va fi gândit un sistem de transport, distribuție și înmagazinare care să fie adaptabil pe acea situație”, a punctat Dumitru Chisăliță.

Însă chiar dacă vom folosi gaze naturale din Marea Neagră, tot nu se preconizează o scădere a prețului acestui produs, ba din contră.

”Părerea mea este că se va ajunge oricum la scumpiri de gaze în perioada următoare. Mai bine spus, nu vom mai ajunge la ieftiniri de gaze. Există posibilitatea ca peste câțiva ani, deci nu mâine, să nu mai fie scumpiri, dar nici nu vom mai vedea ieftiniri de prețuri la gaz”, a conchis președintele Asociației Energia Inteligentă.

Ce-i nemulțumește de fapt pe operatorii din energie la legea offshore

Miercuri, 4 aprilie, a avut loc o dezbatere organizată de Asociația Energia Inteligentă unde marii operatori și-au exprimat unele nemulțumiri cu privire la proiectul legii offshore.

”Toate societățile apreciază modificările care au fost aduse la proiectul de modificare a legii offshore dar există elemente care creează nemulțumire și care sunt în afara unor discuții, promisiuni, dezbatere care au existat”, a mai precizat Dumitru Chisăliță.

Se pare că unii operatori se așteptau la eliminarea totală a taxelor pe veniturile suplimentare. În noua formulă această taxare intervine gradual pentru tot gazul vândut cu peste 85 de lei pe megawat.

O altă problemă ridicată a fost cea fiscală. Companiile nu vor putea să-și deducă investițiile decât în limita a 40% din impozitul pe veniturile suplimentare.

Mai este și problema legată de preemțiunea din partea statului,” nu în sensul de a se elimina, ci de a se lămuri” potrivit lui Dumitru Chisăliță.

”Statul poate să facă preemțiune în momentul în care cineva care are în proprietate gazele naturale vrea să le vândă. Dar dacă cineva le-a vândut deja, nu poți să faci preempțiune pentru că nu există instituția juridică a preemțiunii pe linia aceasta.

Iar acest lucru nu este clar. De exemplu, eu dacă am gaz acolo și am contract pe 20 de ani, acest lucru înseamnă că statul abia peste 20 de ani poate să vină să și să spună: în loc să faci cu altcineva, faci cu mine. Dar până atunci nu am cum să folosesc instituția preempțiunii. Pot să folosesc confiscare sau orice altceva.

Deci sunt aceste elemente care ridică niște semne de întrebare. Firmele au confirmat că în momentul de față sunt dezbateri intense în Parlament pentru a lămuri cele trei aspecte care în momentul de față se consideră a mai fi discutate”, a mai spus expertul pentru Ziare.com.

Profesorul Dumitru Chisăliță a mai avertizat că apariția legii nu înseamnă neapărat și apariția deciziei de a se investi. ”Deci faptul că apare legea, în orice condiții, nu este egal cu faptul că vor începe activitățile în Marea Neagră”.

Iar statul român ar trebui să se aștepte la negocieri dure din partea firmelor având în vedere contextul actual privind războiul din Ucraina și posibilitatea întreruperii gazelor.

În timp ce România încă dezbate legea offshore, Turcia este pregătită să pună în producție gazele descoperite în largul Mării Negre începând cu anul 2023.

