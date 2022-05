Legea offshore a fost votată miercuri, 18 mai, cu 249 de voturi pentru 34 împotrivă.

Nicolae Ciucă, premierul României, a anunțat încă din cursul dimineții că acest lucru se va întâmpla și a punctat că țara noastră va scăpa de dependența de gazul rusesc prin această lege.

Ciucă a anunțat că efectul se va vedea imediat, fiind vorba de investiția Black See Oil and Gas în Marea Neagră.

”La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem”, a spus premierul.

El a precizat că ”au fost luate măsuri concrete, avem certitudinea că într-o perioadă nu mai mare de cinci ani de zile să putem să deveni independenți din punct de vedere energetic”.

Principalele declarații ale lui Nicolae Ciucă

- ”Măsurile politice au fost de fiecare dată discutate în coaliție și susținute atât de PNL cât și de PSD și UDMR. Au fost discuții deschise bazate pe argumente, care s-au concretizat în măsuri guvernamentale. Ne bucurăm să vorbim despre această creștere economică, 6,5% față de trimestrul similar al anului trecut, 5,2% față de trimestrul precedent. Guvernul a fost o roată motrică care a susținut activitatea dumneavoastră”.

- ”În ce privește resursele de gaze, azi se va aproba legea offshore în Parlamentul Românei, vom crea astfel predictibilitatea și posibilitatea ca investițiile în on shore și off shore să demareze. Prima investiție va demara luna viitoare, Black See Oil and Gas în Marea Neagră. La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz din Marea Neagră care va intra în sistem”.

- ”La nivelul OMV Petrom și Romgaz există proiectele asigurate ca nu mai târziu de 2026 să avem resursa de gaz necesară atât pentru asigurarea independenței pentru consumul public și ramuri în industria petrochimică și de ce nu să exportăm gaz.

Pregătim o schemă de ajutor de stat pentru pregătirea și recalificarea angajaților pentru asigurarea creșterii performanțelor digitale

Este nevoie ca această pregătire să se întâmple cu orice cetățean al țării, pentru a putea beneficia de oportunitățile pe care le oferă transformarea digitală”.

Legea offshore a fost adoptată, miercuri, de plenul Senatului, cu 91 de voturi pentru şi 13 contra. Au votat în favoarea legii toate partidele, mai puţin cei de la AUR.

Virgil Popescu a declarat miercuri, 11 mai, că Legea offshore ar putea trece de parlament în maximum două săptămâni. Investițiile pentru exploatarea gazelor vor putea începe imediat cum președintele Klaus Iohannis o va promulga, a adăugat ministrul Energiei.

”În această sesiune parlamentară, liderii coaliţiei au promis că Legea offshore va fi aprobată şi trimisă la promulgare. Avem deja astăzi votul covârşitor pentru lege, în Senat şi sunt convins că într-o săptămână, maxim două, o vom avea aprobată şi în Camera Deputaţilor. Este posibil ca săptămâna viitoare să intre în comisii în Camera Deputaţilor, iar, dacă raportul comisiilor raportoare va fi gata, sigur că va intra în prima şedinţă de vot”, a declarat la momentul respectiv Virgil Popescu.

