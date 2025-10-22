Fostul ministru Budăi îl ironizează pe premierul Bolojan, care fusese avertizat că legea pensiilor speciale va pica la CCR: "A fost doar o fentă de imagine"

Deputatul PSD Marius Budăi îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan, pe motiv că acesta a insistat să-și asume răspunderea asupra legii privind pensiile speciale, deși fusese informat, de mai multe instituții, că textul de lege riscă să fie respins la CCR.

"Domnul prim-ministru Ilie Bolojan știa că “Legea pensiilor magistraților” va pica la CCR! Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii. Deci a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională! A știut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate!", argumentează deputatul Budăi, fost ministru al Muncii, într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 22 octombrie 2025.

În această situație, deputatul PSD susține, despre Bolojan, că "toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine".

Deputatul Budăi reproduce, în sprijinul afirmațiilor sale, două fragmente din adresele care îi fuseseră transmise premierului Bolojan, înainte ca legea pensiilor speciale să ajungă la CCR.

Ministerul Justiției, sub semnătura ministrului Radu Marinescu, a transmis următorul punct de vedere:

„Semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege”.

De asemenea, Consiliul Legislativ l-ar fi avertizat pe premier "că proiectul de lege nu respectă procedura".

„Din documentele atașate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM”, iar conform Legii 305/2020 privind CSM „Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normate ce privesc activitatea autorității judecătorești”, a transmis Consiliul Legislativ.

