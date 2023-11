Ministra Muncii, după ce Fondul Monetar Internațional a recomandat modificarea legii pensiilor: ”România nu este monitorizată de FMI”

Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a declarat, întrebată vineri de faptul că FMI recomandă României fie modificarea noii legi a pensiilor, fie o creştere mai mică a pensiilor sau majorarea etapizată a acestora, deoarece cheltuielile suplimentare vor duce la depăşirea ţintei de deficit de 3% din PIB, că „România nu este monitorizată de FMI, în momentul acesta”.

„Deci este o informaţie la care daţi-mi voie să am rezerve, daţi-mi voie să mă îndoiesc de această informaţie”, a adăugat Bucura-Oprescu.

„Am văzut în mediul public asta, dar daţi-mi voie să mă informez despre el. România nu este monitorizată de FMI la momentul acesta. Deci este o informaţie la care daţi-mi voie să am rezerve, daţi-mi voie să mă îndoiesc de această informaţie”, a afirmat Simona Bucura-Oprescu, întrebată vineri la Digi 24 că dacă ia în calcul să modifice noua lege a pensiilor, fie să crească etapizat pensiile, în contextul în care FMI susţine că aceste cheltuieli suplimentare vor duce la depăşirea ţintei de deficit de 3% din PIB.

Ea a mai precizat că nu a văzut nimic oficial emis de către Fondul Monetar Internaţional referitor la cheltuielile prevăzute prin noua lege a pensiilor.

„Inclusiv noi la Ministerul Muncii am avut acum ceva timp, cred că în septembrie, reprezentanţi de la FMI cu care am discutat despre partea de ocupare. Este firesc, este normal să fim în dialog cu toate instituţiile, dar oficial eu nu am văzut nimic de la FMI în sensul acesta”, a completat ministra Muncii.

Ads

FMI estimează cheltuielile rezultate din aplicarea noii legi a pensiilor la 0,5% din PIB, în 2024, informează Agerpres.

Misiunea FMI pregăteşte, în urma vizitei în România, raportul final în baza articolului IV, pe care urmează să îl prezinte în board, pe tema situaţiei financiare a României şi, ca urmare a apariţiei proiectului de lege, acesta va cuprinde un paragraf care va sublinia că "proiecţia prezentată în raport nu include cheltuielile rezultate din aplicarea noii legi a pensiilor, estimate la aproximativ 0.5% din PIB în 2024, şi adiţional 1% din PIB începând cu 2025", a precizat sursa citată.

De asemenea, se va menţiona că aceste cheltuieli suplimentare implică o traiectorie a deficitului inconsistentă cu consolidarea bugetară şi atingerea ţintei de 3% din PIB. Sursa citată a mai semnalat că reprezentanţii FMI subliniază că este necesar ca această componentă a legii care implică aceste cheltuieli "să fie reconsiderată, sau implementarea legii în forma propusă să fie reconsiderată".

Legea pensiilor a fost adoptată joi de Guvern.

Potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, anul 2024 va fi primul în care un Guvern va acorda două creşteri ale pensiilor, una cu rata inflaţiei plus 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, iar cealaltă prin recalculare.

Ads