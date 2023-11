Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat joi, 9 noiembrie, că proiectul legii pensiilor are la bază patru principii agreate în coaliţie şi anume contributivitate, stabilitate, solidaritate şi egalitate.

Mesajul a fost postat pe Facebook după ce proiectul a fost adoptat în guvern, însă în urma unei ședințe cu scandal.

”Partidul Național Liberal este cel care a susținut întotdeauna creșterea pensiilor în condiții sustenabile. Legea, care a fost astăzi aprobată în ședința de guvern, are la bază patru principii pe care le-am agreat în coaliție: contributivitate, stabilitate, solidaritate și egalitate”, a scris Nicolae Ciucă.

Fostul premier a adăugat că liberalii au susţinut mereu majorările sustenabile.

”Întotdeauna, noi, liberalii, am fost susținătorii majorărilor oneste, cu adevărat sustenabile și am demonstrat acest lucru și în ultimii ani. Am demonstrat acest lucru și în ultimii ani. Din 2020 și până astăzi, PNL a majorat pensiile cu aproximativ 40% și de fiecare dată am făcut-o pe baza unor calcule solide și bine fundamentate.

Grija pentru seniori trebuie să fie un angajament pe care îl onorăm cu fiecare ocazie, construind o Românie în care fiecare cetățean să simtă respectul și recunoștința pe care societatea i le datorează pentru anii de muncă”, a mai scris liderul PNL.

Detalii despre principalele modificări din noua lege a pensiilor sunt disponibile AICI.

