Ciucă avertizează PSD: ”Legea pensiilor nu trebuie transformată într-un joc politic” VIDEO

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, vineri, 10 noiembrie, la Baia Mare, că legea pensiilor este un subiect care nu trebuie să fie transformat în faţa românilor într-un joc politic.

Ciucă a adăugat că, având în vedere impactul bugetar al acestei noi legi, „este absolut necesar, ca la nivelul Guvernului, să se identifice sursele de finanţare, pentru ca în anul 2024 pentru creşterea cu rata inflaţiei să se asigure o anvelopă de aproximativ 15 miliarde lei”.

„Încă de ieri am susţinut că PNL este promotor al proiectului noii legi a pensiilor, pentru că dincolo de faptul că este un jalon în PNRR, avem datoria faţă de cetăţeni, faţă de pensionari să venim cu acele modificări legislative pentru eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii din România. Ştiţi foarte bine că PNL, în ultimii trei ani de zile, a crescut pensiile de trei ori, de două ori pe mandatul meu, cât am ocupat funcţia de premier, şi am ajuns la punctul de pensie în valoare de 1.785 de lei. Este clar că prima măsură pentru pensionari este cea prin care de la 1 ianuarie se va aplica procentul de 13,8. Este indicele de indexare a pensiilor cu rata inflaţiei. Totodată, prin noua lege a pensiilor, de la 1 septembrie, anul viitor, va intra în aplicare noua lege a pensiilor”, a afirmat Nicolae Ciucă, întrebat dacă îi asigură pe români că vor fi bani pentru creşterile promise prin această nouă lege a pensiilor.

Acesta a mai spus că subiectul pensiilor nu trebuie transformat într-un „joc politic”, pentru că este o problemă foarte serioasă şi foarte mult aşteptată de către români, de aceea este responsabilitatea coaliţiei de a asigura sustenabilitatea acestei noi legi.

„În toată această dezbatere, eu nu cred că trebuie să venim în faţa cetăţenilor şi să facem un joc politic pe o problemă foarte serioasă şi foarte mult aşteptată de români, pentru că e vorba de responsabilitatea noastră pentru a asigura sustenabilitatea acestei noi legi a pensiilor”, a completat Ciucă.

Liderul PNL a subliniat că este absolut necesar ca Guvernul să identifice sursele de finanţare, deoarece de anul viitor să fie asigurată o anvelopă bugetară de circa 15 miliarde lei, în contextul creşterii pensiilor cu rata inflaţiei.

„Ţinând cont de impact, este absolut necesar ca, la nivelul Guvernului, sa se identifice sursele de finanţare pentru ca în anul 2024 pentru creşterea cu rata inflaţiei să asigurăm o anvelopă de aproximativ 15 miliarde lei, iar de la 1 septembrie valoarea necesară este de aproximativ 10 miliarde de lei. În total, în 2024, avem nevoie de 25 de miliarde şi pentru anul 2025, din calculele efectuate la Ministerul Muncii, avem nevoie de 33 de miliarde”, a punctat Nicolae Ciucă.

El a subliniat şi că toate aceste sume trebuie să fie colectate la bugetul de stat.

Ministerul Muncii a transmis, joi seară, după aprobarea noii legi a pensiilor, că vor fi recalculate pensiile tuturor celor peste 4,7 milioane de beneficiari. Noua lege corectează „inechităţile dintre cei care au muncit la fel dar au ieşit la pensie în ani diferiţi”.

Potrivit instituţiei, „eliminarea plafonului de 9,4% din PIB, care îngheţa pensiile românilor până în 2070, este în mod direct legată de adoptare legii în Parlament până pe data de 20 noiembrie”

