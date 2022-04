Mi s-a părut de bun simţ propunerea d-lui Marius Budăi, în 25.11.2021 proaspăt Ministru al Muncii și Solidarității Sociale, inclusă și în Programul de Guvernare, agreat de Parlament- pct. 1.2.

E normal când se schimbă structura de conducere a Guvernului, să existe o perioada de adaptare, în care cei numiți să poată fi la curent cu situația Bugetului de Stat lăsat de fosta guvernare, de presiunile economice ce nu suferă amânare, motiv pentru care am crezut că, după aceste 120 de zile, cineva va convoca o conferință de presă în care va anunța calendarul aplicării Legii 127/2018, cu toate detaliile ce implică aplicarea sa, modificări, adăugiri, dar fără eludarea scopului acesteia-creșterea nivelului pensiilor la un nivel decent, nu bătaia de joc actuală, care văd că se încearcă să devină stare normală, din moment ce nu se modifică nimic, legea 127 fiind trecută pe șest sub covor, doar doar nu mai întreabă nimeni de ea.

Ce vedem în schimb. După ieșirea “triumfală” a d-lui Câțu din poziția de lider al PNL, toată lumea s-a aplecat pe măsurile propuse de PSD, pentru rezolvarea crizei materialelor de construcții, pe acordarea de vouchere de 30 de euro persoanelor cu venituri mici (eu știam că moneda noastră e alta), pe mărirea tichetelor de masă de la 20 la 30 de lei (probabil că domnii care sunt așa de “largi” în mărinimia lor, nu au trecut de mult prin locurile de luat masa. Asta era bine acum 6 luni, acum … e la fel ca acum 3 ani când valoarea era 15.18 lei), pe propunerea unor IMM de mărire cu 200 de lei a salariului minim, care sa nu fie impozitati. Și cam atât.

Triumfal se anunță că alocarea va fi de 17.6 Mld Lei, de care vor beneficia milioane de oameni.

Cam cât spuneau că ar fi trebuit să mărescă cu 40% punctul de pensie.

Dacă acum 3 luni credeam că acest Guvern va schimba ceva semnificativ în viața pensionarilor și a celor activi în piața muncii, acum sunt ferm convins că, pe fondul incapacității financiare, generată de o legislație stufoasă și sulfuroasă, de funcționari care nu depind de realizări în colectarea taxelor și impozitelor la Bugetul de Stat, de conducători care sunt dezinteresați să rezolve structural problema nivelului de trai al contribuabililor din România, se va alege praful de intențiile frumoase, clamate de atâtea ori de către domnul Marius Budai, uneori cu emfază – “mă lupt pentru părinții și bunicii noștri”- totul fiind deturnat pe ajutorarea “săracilor” care nu pot să-și mai plătească obligațiile față de furnizori de energie și gaze și nici să mai aibă o viață decentă, cum zice Constituția.

De ce există încă acest nivel de sărăcie, când suntem în UE din 2007, avem tot felul de programe de sprijin pentru ridicarea nivelului de trai către nivelul mediu al UE? Care sunt rezultatele contribuției la Bugetul UE, pentru că de asta ne-am asociat cu țările dezvoltate din vestul Europei, să micșorăm prăpastia dintre nivelul de trai al nostru și cel al vesticilor. Rezultatul contrazice sensul stabilit din 2007.

Nu mai există un calendar pentru repunerea în vigoare a Legii 127/2019, nu mai există preocupare pentru rezolvarea inechităților din sistemul de pensii (cum n-a fost niciodată asta, voi demonstra mai jos), totul s-a rezumat la praful aruncat în ochii mari ai seniorilor, cu acel 10%, mâncat imediat de inflația galopantă care deja era în piață din octombrie 2021, mulțumită d-lui V. Popescu, care a mai primit încă un mandat în Guvernul Ciucă, la cât de bine a condus sectorul energetic.

Dl. Ciolacu-Președintele PSD, pare prins în mrejele lipsei de empatie, rămasă de la dl. Câțu, față de starea nivelului de trai al populației, pentru că altfel nu pot să înțeleg cum s-a lăsat convins că 30 de euro la 2 luni sunt suficienți pentru cineva să depășească crizele actuale, venite una după alta. La ce bun atunci să stabileşti nivelul coșului minim de consum, la nivel de țară, la 2650 lei, dacă tot nu ții cont de el. La ce bun să tot ne lăudăm că cerem bani de la UE pe motivul că 4-5 milioane (eu zic să mai pună…) din românii pregătiți în școlile noastre s-au mutat în țări din UE care apreciază valoarea forței de muncă la un nivel care permite acel trai decent la care tot visăm, cu toți. De ce au plecat acei oameni, ce ați făcut dumneavoastră conducătorii acestei țări, să-i determinați să nu mai plece? Nu v-ați gândit că menținând ca avantaj competitiv nivelul scăzut de salarizare, veți provoca cel mai mare exod al românilor din întreaga istorie? Nu v-ați gândit cine o să plătească contribuțiile sociale și taxele necesare pentru funcționarea statului?

Se pare că nu, după rezultate.

Dacă nu vă veți lua în serios rolul pentru care ați fost aleși, nu veți schimba paradigma asta nefastă în care băltim de 30 de ani, veți rămâne singuri pe aceste meleaguri. Și atunci o să vedeți, că nu veți avea unde să va ascundeți de momentul decontului.

Din păcate, tot dezastrul în care se află populația țării, în acest moment din 2022, se datorează liderilor PNL – dl. V Popescu -Ministrul Energiei, dl. Ludovic Orban- Prim Ministru la momentul dereglementării haotice propusă de V. Popescu și aprobată în ședința de Guvern în 2020 - și dl. Florin Câțu- Prim Ministru în momentul când trebuia să reintroducă prețuri reglementate în piață, bramburita de șmecherii din lojele OPCOM, la nivelul din 2020, și n-a făcut-o. Eu zic că nu a înţeles consecințele nefaste asupra întregii economii, ce management de proces a făcut dl. Câțu și a performat? Că ăla cu investițiile pe care le tot invocă, nu i-a ieșit sau n-am înțeles eu ce a vrut să spună. Noroc că i-a ieșit creșterea datoriei externe a statului la 49%, nici până azi nu ne-a spus ce a făcut cu cele 56 mld. Euro împrumutate, dar nici dl. Câciu, actualul Ministru al Finanțelor, nu s-a străduit să ne lumineze, cum promitea la începutul mandatului. Niciodată nu e prea târziu.

Tot ce nu înțeleg din situația asta absurdă – prețurile enorm de mari față de toate reperele economice comparative, la gaze și energie electrică - este, de ce PSD a permis derapajul acesta, cu consecințe grave și asupra producției industriale, de ce a avizat mizeria de plafonări făcută de dl. V. Popescu, parcă dinadins să favorizeze traderii și distribuitorii din piața caracteristică, lăsând descoperiți milioane de oameni și mii de entități economice care nu mai știu cum să poată supraviețui, că de profit… să lăsăm. Ar fi interesant de știut cât a crescut colectarea la Bugetul de Stat, având în vedere cotele incluse în prețurile energiei, combustibilului și gazelor care se fac direct venituri, vărsate în Trezorerie. Dar s-ar putea să deranjăm și nu-i frumos, nu-i așa?

Nu interesează pe nimeni nivelul de trai al românilor de rând

Nu cred că, dacă dl. Ciolacu nu poate sau nu doreşte să ia atitudine, măcar membrii Guvernului din partea PSD, nu realizează că, neluând atitudine față de măsurile propuse de dl. Virgil Popescu, radicală și fermă, sunt pasibili de a fi considerați complici la spolierea cetățenilor și a întregii economii, distrusă de dezechilibrele induse de distorsionarea prețurilor la gaze, combustibil și energie electrică.

Am mai tot spus, cu oameni săraci nu faci țara să fie bogată, se pare că nu interesează pe nimeni ca nivelul de trai al românilor să fie unul decent. Asta îmi dovedește, din păcate și dl. Budăi, în care aveam încredere că este un om de cuvânt. După 4 luni – 120 de zile – să nu ai o viziune pe care s-o transmiți celor care așteaptă cu răbdare să-i scapi de marasmul în care își duc traiul, e greu de calificat, dacă vrem să păstrăm un nivel decent de exprimare.

In era digitalizării, la Casa de Pensii Bucureşti-sector 1, raspunsurile la solicitarile contribuabililor sunt facultative.

În 2021, d-na Raluca Turcan în timp ce se ocupa de digitalizarea dosarelor de pensii, văzând că sunt multe cheltuieli cu litigiile în care era implicată Casa Națională de Pensii Publice, a comunicat prin Agerpres că va emite un Ordin de Ministru astfel: „Am decis astăzi să emitem un nou ordin de ministru referitor la procesul de evaluare a dosarelor de pensii, pentru că am constatat necesitatea reglementării rapide a anumitor aspecte care țin de datele din dosarele de pensii.”- încheiat citatul.

D-na Turcan se referea la procesele pe care CNPP le tot pierde în favoarea pensionarilor care, pentru diverse motive, numai de unii știute, sporuri sau indemnizații de consilii de administraţie și altele echivalente, deși erau taxate la contribuțiile sociale, la întocmirea dosarului și a Deciziei de pensie nu erau luate în considerare pentru că nu erau cuprinse în Legea 263, care reglementează încă speța.

Luând, la început, de bună ce a declarat d-na Turcan, m-am adresat și eu CNPP sector 1, prin e-mail, având de recalculat punctajul pe 11 ani pentru care un procent de 20%, ce reprezenta un spor dat de societatea la care lucram, pentru condiții speciale de muncă, nu mi-a fost luat în calcul, pe motiv că nu este cuprins în legea 263, deși reținerile de contribuție pentru pensie mi s-au efectuat, inclusiv pentru acel procent inclus în salariul brut. Am atașat și scrisoarea de la societate prin care se dovedea valoarea contribuției la fondul de pensii cu sumele virate pe ani calendaristici, care specifică că există acel spor de 20% în salariul brut, de care nu s-a ținut cont la calculul coeficientului din Decizia de pensionare.

Din octombrie 2021 de când am solicitat recalcularea, am primit nr. de înregistrare și mi s-a comunicat că solicitarea este în prelucrare. Am făcut o revenire în decembrie 2021, mi s-a spus că solicitarea s-a remis la Serviciul Stabiliri. Am mai făcut o revenire în ianuarie 2022, tot nimic. Atunci m-am apucat să caut Ordinul Ministrului, semnat de d-na Turcan, și am văzut că, ce a declarat era una, și ce a semnat în O.M., era altceva.

În O.M. al M.M.S.S. publicat în Monitorul Oficial pe 31 mai 2021, nr 487, care ar fi trebuit să aprobe luarea în calcul a tuturor contribuțiilor încasate efectiv la fondul de pensii, ca să se evite cheltuirea banilor pe procese pe care, oricum, CNPP le pierde de mulți ani, ce să vezi, din titlu - “O.M. privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la dată de 1 septembrie 2023” – problema e pasată la doi ani distanță, când se speră că o nouă lege va fi promulgată. Căci, nu-i așa, noi alegeri bat la ușă.

Eu nu doream să dau în judecată CNPP pentru un drept care consider că mi se cuvine, din moment ce mi s-au reținut banii inclusiv pentru acel procent de 20%. Mai târziu, prin februarie, am văzut altă intervenție a d-nei Violetă Alexandru cu o propunere de lege nr.270/27.11.2021 care nici ea nu a trecut de furcile caudine ale comisiilor de specialitate din Parlament. Mă întreb ce o fi făcut când era la minister d-na Violeta Alexandru, pentru că pe 27.11.2021 tocmai se numea dl. Budăi la MMSS. Atunci era ocupată cu căutarea banilor pentru majorarea pensiilor, ca să respecte Bugetul aprobat prin asumarea răspunderii de Ludovic Orban. Pe care, bineînțeles, nu i-a găsit.

Probabil există o plăcere a cuiva să ne vadă pe la porțile tribunalelor, nu înțeleg. După aglomerarea și termenele date de un an sau mai mult pentru judecată, îți dai seama ce bună legislație există de trebuie amendată sau corectată prin sentințe judecătorești. Și nimeni nu plătește. Numai noi, contribuabilii. Sunt convins că nu sunt un caz singular în această situaţie.

Și când doamnele de la PNL care au ocupat scaunul de la MMSS au sesizat anomalia, au făcut tot ce a depins de domniile lor să fie rezolvate. Dar de alții. Când? Mai vedem noi. Da’ ce e atâta grabă?

O alta spetă, mai frumoasă. Fiind deplin “multumit” de pensia obtinuta dupa 42.5 ani de activitate, de plictiseala din buzunar, m-am reangajat încă un an şi ceva, să-mi pot plăti datoriile faţă de stat la timp.

Când am remis documentele in 2020 pentru recalcularea perioadei lucrate, primesc Decizia de calculare în care coeficientul de corectie pentru perioada 2018-2020 era de 1.15, nu de 1.40 aferent anului 2020. Odata iesit la pensie intr-un an, coeficientul de corectie ti se aplică pe viaţă. Asa se pastrează si se conservă inechităţile între pensionari, prin masuri administrative scoase probabil din sacul cu Loz in Plic, unul e câştigător, altul nu. Eu n-am avut noroc faţă de cei care au ieşit la pensie in 2019, 2020. Deşi contribuţiile la Fondul de pensii le-am platit in aceşti ani cand coeficientul de corectie era 1.40. Curată echitate.

Și mai vine și șeful lor vremelnic, dl. Câțu care tot bătea apropo-uri să majoreze salariul net prin reducerea contribuției sociale cu 5%, afirmând că pentru calculul punctajului la pensie se ia în calcul salariul brut. Păi dacă ar fi așa, eu aș fi avut de la început pensia corelată cu ce am achitat la stat, dar nu s-a întâmplat, și mi s-a spus că pentru cei 20% trebuie să dau în judecată CNPP sector 1. Așa de bine știa dl. Câțu cum se calculează punctajul la pensii. Poate asta e o problema micro, nu macroeconomică.

Deci și după ce ai plătit, nu un an, ci 11 ani, nu poți să beneficiezi de coeficientul aferent la punctajul care îți determina pensia, decât cu onorarii la avocat, cu timp pierdut la tribunal, cu amânări și termene de ți se face lehamite, totul făcut să te ajute să te lași păgubaș.

Și dumneavoastră d-le Budai, sunt convins că sunteți informat despre inechitățile și anomaliile pe care subalternii dumneavoastră le tratează ca mai sus, ați lucrat în sistemul de pensii doar.

Nu e posibil ca după cinci luni să nu-mi transmită un răspuns oficial la o solicitare de recalculare. Așa arată respectul față de contribuabilul care și-a făcut datoria o viață, și așteaptă răsplata pentru munca sa. Dacă și dumneavoastră îmi veți spune că toate se vor corectă în 2023 cu noua lege, înseamnă că nu mai sunt speranțe ca în țara asta să se poată trăi decent.

Aștept să fiu surprins cu calendarul menționat în Programul de Guvernare privind Legea 127/2019 sau să ne comunice cineva de ce nu mai este bună Legea promulgată de Președintele României, deci in vigoare și prorogată de dl. Câțu în 2021 pentru 2023. Și ca mine mai sunt încă aproape 5 milioane, care câți om mai rămâne până în 2024, vom merge la vot. Atunci va fi ziua socotelilor, pe care n-o voi rata.

Sper. Atât mi-a mai rămas.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar

