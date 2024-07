Categoria de pensionari care nu va primi niciun ban în plus după recalculare. Alții, în schimb, vor avea pensiile mărite cu 1.000 de lei

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a explicat într-o intervenție televizată cine sunt pensionarii care nu vor primi bani în plus în toamnă. Este vorba despre cei care au beneficiat deja de indexarea de 13,8% de la începutul anului.

Pensionarii vizați vor primi an de an indexarea prevăzută de Legea nr. 360/2023. „Rămân cei un milion și ceva de pensionari care vor avea aceeași pensie. Vreau să spun foarte clar că, în urma acestei recalculări, nicio pensie nu va scădea, pentru că e vorba de pensionarii care au avut un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani. Ei au beneficiat de indexarea de 13,8% de la începutul anului și vor beneficia în continuare, pe fiecare an, de indexarea prevăzută de lege”, a spus Daniel Baciu.

Ce români vor primi 1.000 de lei la pensie după recalculare

În noua lege a fost prevăzută o creștere de 13,8% a pensiilor de la 1 ianuarie 2024. Punctul de pensie este de 2.032 lei. În plus, vârsta de pensionare este aceeași și pentru femei și bărbați, respectiv 65 de ani. Totuși, ea va fi introdusă gradual, relatează România TV. Stagiul minim contributiv de cotizare pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă va fi de 15 ani.

Legea nr. 118/2010 a stabilit că sintagma „pensie socială minimă garantă” va fi înlocuită cu sintagma „indemnizație socială pentru pensionari”, astfel că pensia socială și indemnizația socială pentru pensionari se referă la același lucru. De cele mai substanțiale și numeroase schimbări vor beneficia seniorii care au petrecut mai mult de 25 de ani în câmpul muncii. Procesul de recalculare a pensiilor este unul minuțios. De asemenea, acesta aduce cu sine și introducerea tuturor datelor în sistemul Casei Naționale de Pensii.

Următorul pas este ca reprezentanții caselor teritoriale să transmită aceste date Poștei Române. Mai apoi, este necesară trimiterea documentelor prin poștă către fiecare pensionar în parte. „Această recalculare se referă la absolut toți pensionarii care sunt în plată. Vorbim despre 4,8 milioane de pensionari câți sunt în sistemul public. Toți vor primi această decizie de recalculare din partea factorului poștal începând cu data de 16 august încep să plece aceste decizii către destinatarul final, pensionarul”, este mesajul transmis de Daniel Baciu, potrivit România TV.

Daniel Baciu, șeful CNPP, a mai explicat și că începând de săptămâna trecută, după 21 iulie, a început trimiterea deciziilor prin poștă, iar pensionarii urmează să le primească începând cu data de 16 august.

