Ministrul Educației recunoaște că a făcut legi fără să știe dacă va avea resurse financiare. ”Dacă nu vor fi bani, vor sfârși la fel ca fosta lege”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri, 2 septembrie, că proiectele de legi ale educaţiei sunt "foarte bune", însă dacă nu vor avea resursele financiare necesare "vor sfârşi" la fel ca fosta lege a educaţiei, care "nu a reuşit să genereze efecte".

"O spun cât se poate de răspicat - aceste legi sunt foarte bune, dar dacă nu vor avea resursele financiare necesare vor sfârşi la fel ca Legea 1, care a fost foarte bună şi nu a reuşit să genereze efecte.

Dacă vom regăsi aceste majorări în bugetul pe anul 2023, înseamnă că avem o şansă pentru educaţie, dacă nu le vom regăsi nu vom avea o şansă pentru educaţie.

În coaliţie s-a discutat. Tot timpul am fost asiguraţi că România va avea resurse financiare pentru legile educaţiei", a afirmat Cîmpeanu, prezent la cea de a VI-a ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum.

El a spus că în sistemul educaţional nu vor veni profesori bine pregătiţi dacă nu se vor aloca resurse pentru majorări salariale.

"Aceste majorări care trebuie să fie în întreg sistemul sunt prevăzute a intra în vigoare începând cu septembrie 2023.

Începând cu profesorii debutanţi şi chiar cu profesorii stagiari, care sunt cei care vor avea reducere de normă de la 18 la 12 ore şi chiar aşa norma fiind redusă profesorul stagiar va trebui să aibă asigurat salariul mediu pe economie.

Altfel, nu vom avea profesori bine pregătiţi dintre cei mai buni absolvenţi ai universităţilor româneşti", a susţinut ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Educaţiei "s-a achitat de sarcină" în momentul în care a lansat în dezbatere publică proiectele legilor educaţiei. El a spus că preşedintele Klaus Iohannis a susţinut Proiectul "România Educată" şi că va analiza legile educaţiei atunci când vor veni la promulgare.

"Parlamentul este cel mai potrivit loc pentru un partid politic să promoveze acele îmbunătăţiri. Noi le vom analiza cu maximă atenţie.

Preşedintele Iohannis a susţinut Proiectul România Educată. Preşedintele Iohannis a promovat în data de 14 iulie 2021 Raportul final România Educată.

Mai apoi este sarcina Ministerului Educaţiei ca autoritate naţională şi s-a achitat de această sarcină în momentul în care a lansat aceste proiecte ale legilor educaţiei în dezbatere publică. Am luat în considerare sute dintre aceste propuneri.

Am luat în considerare tot ceea ce a fost argumentat, tot ceea ce a fost constructiv, pe parcursul dezbaterilor am făcut publice aceste modificări, aceste îmbunătăţiri.

Vom face de asemenea publice şi modificările pe care le-am încheiat în momentul încheierii acestei analize. Preşedintele va analiza aceste legi atunci când vor veni la promulgare", a arătat ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu a declarat că atâta timp cât este ministru al Educaţiei se va ocupa în fiecare zi "până în ultimul minut" de problemele educaţiei şi de interesul elevilor şi al şcolii româneşti.

"Atâta vreme cât sunt ministrul Educaţiei voi continua să mă ocup în fiecare zi până în ultimul minut de problemele educaţiei.

Ca ministru al Educaţiei vă declar cât se poate de clar că mă voi ocupa de interesul elevilor şi al şcolii româneşti până în ultima clipă", a declarat Sorin Cîmpeanu.

